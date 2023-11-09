Власти Березников хотят за три миллиона рублей очистить город от мусора

Захоронению подлежат сухие ветки, битое стекло и другие отходы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство города Березники» Пермского края объявило торги на оказание услуг по захоронению отходов. На эти цели запланированы траты в размере трех миллионов рублей.

«Оказание услуг по захоронению отходов пятого класса опасности. Начальная и максимальная цена контракта составляет три миллиона рублей. Оказание услуг должно осуществляться с площадок, находящихся не далее зоны в 12 километров за пределами города Березники Пермского края», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В перечень отходов пятого класса опасности включены сухие сучья и ветки, бой стекла, кирпича и бетонных изделий, старые автопокрышки, отработанные лампы накаливания, свечи зажигания и другой мусор. Процедура захоронения отходов предполагает из вывоз на полигон. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 31 декабря 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе 2023 года прокуратура Пермского края потребовала от мэров городов региона разобраться с незаконными свалками. Они были выявлены во время масштабной проверки надзорного ведомства.