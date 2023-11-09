Власти Березников хотят за три миллиона рублей очистить город от мусора

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Место ночного пожара, на Велижанском тракте. Тюмень , мусор, строительный мусор, свалка мусора, свалка в лесу, свалка
Захоронению подлежат сухие ветки, битое стекло и другие отходы Фото:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство города Березники» Пермского края объявило торги на оказание услуг по захоронению отходов. На эти цели запланированы траты в размере трех миллионов рублей.

«Оказание услуг по захоронению отходов пятого класса опасности. Начальная и максимальная цена контракта составляет три миллиона рублей. Оказание услуг должно осуществляться с площадок, находящихся не далее зоны в 12 километров за пределами города Березники Пермского края», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В перечень отходов пятого класса опасности включены сухие сучья и ветки, бой стекла, кирпича и бетонных изделий, старые автопокрышки, отработанные лампы накаливания, свечи зажигания и другой мусор. Процедура захоронения отходов предполагает из вывоз на полигон. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 31 декабря 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе 2023 года прокуратура Пермского края потребовала от мэров городов региона разобраться с незаконными свалками. Они были выявлены во время масштабной проверки надзорного ведомства.

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Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство города Березники» Пермского края объявило торги на оказание услуг по захоронению отходов. На эти цели запланированы траты в размере трех миллионов рублей. «Оказание услуг по захоронению отходов пятого класса опасности. Начальная и максимальная цена контракта составляет три миллиона рублей. Оказание услуг должно осуществляться с площадок, находящихся не далее зоны в 12 километров за пределами города Березники Пермского края», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В перечень отходов пятого класса опасности включены сухие сучья и ветки, бой стекла, кирпича и бетонных изделий, старые автопокрышки, отработанные лампы накаливания, свечи зажигания и другой мусор. Процедура захоронения отходов предполагает из вывоз на полигон. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 31 декабря 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что в августе 2023 года прокуратура Пермского края потребовала от мэров городов региона разобраться с незаконными свалками. Они были выявлены во время масштабной проверки надзорного ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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