В ГД предложили отменить безлимитный доступ к YouTube

Горелкин: нужно сократить объем трафика, отменив безлимитный доступ к YouTube

10 ноября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Нужно считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами, заявил Антон Горелкин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отмена безлимитного доступа к видеохостингу YouTube может помочь уменьшить износ оборудования для мобильного интернета. Об этом заявил первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин. «Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube», — написал Горелкин в своем telegram-канале. Он добавил, что доля трафика платформы варьируется от 30% до 50%, при этом у всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за ежемесячную плату в 100-200 рублей. Горелкин считает, что ФАС не будет против решения участников рынка убрать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами. Ранее Горелкин заявил, что для развития в России полноценного конкурента YouTube необходимо минимум пять лет. По его предположению, после этого в 2028 году возможна блокировка сервиса Роскомнадзором. Горелкин считает, что на данный момент у российских пользователей нет альтернативы YouTube, что является причиной того, что его не блокируют на территории РФ.

Отмена безлимитного доступа к видеохостингу YouTube может помочь уменьшить износ оборудования для мобильного интернета. Об этом заявил первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин. «Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube», — написал Горелкин в своем telegram-канале. Он добавил, что доля трафика платформы варьируется от 30% до 50%, при этом у всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за ежемесячную плату в 100-200 рублей. Горелкин считает, что ФАС не будет против решения участников рынка убрать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами. Ранее Горелкин заявил, что для развития в России полноценного конкурента YouTube необходимо минимум пять лет. По его предположению, после этого в 2028 году возможна блокировка сервиса Роскомнадзором. Горелкин считает, что на данный момент у российских пользователей нет альтернативы YouTube, что является причиной того, что его не блокируют на территории РФ.