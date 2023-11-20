В Нидерландах второй раз напали на политика, критикующего помощь Украине

В Нидерландах вновь напали на лидера правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде за его высказывания против поставок вооружения для Украины. 20 ноября в кафе в городе Гронинген его ударили по голове бутылкой, сообщает голландский портал Nu.nl.
«В понедельник [20 ноября] Тьерри Боде во второй раз за короткое время стал объектом нападения. Лидер „Форума за демократию“ получил два удара по голове бутылкой во время предвыборного митинга в кафе Гронингена», — говорится в
По информации издания, Боде доставили в больницу, серьезных травм он не получил. Чиновник должен был поехать на выступление в город Зволле, однако из-за угрозы безопасности и состояния здоровья мужчины мероприятие пришлось отменить.
В Бельгии 27 октября мужчина ударил Тьерри Боде по голове зонтиком. Инцидент произошел во время визита политика в Гентский университет. Однако это не первый случай возмущений в сторону политика — еще до начала спецоперации России на Украине его критиковали за пророссийские высказывания.
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