Кинозалы «Премьера» ждут гостей последний уик-энд Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми 26 ноября последний день будет работать киноцентр «Премьер». Он закрывается навсегда, а «Пермская синематека» переезжает на новую площадку в бывший кинотеатр «Кристалл». Завсегдатаи «Премьера» на его странице в соцсети «ВКонтакте» грустят о закрытии, вспоминая и уютные небольшие залы, и особе кино, и тематическое кафе «Нанук», которые уходят в историю. Для многих «Премьер» — это часть жизни.

«Помню, как 10 лет назад отмечала здесь свой день рождения. Мы смотрели фильм про Кристиана Лабутена. Потом на мультиках „Премьера“ и обедах „Нанука“ выросли мои дети. Мы живем рядом, и каждую неделю были здесь. Каждое утро встречали с шуршанием рекламных жалюзи, каждый вечер провожали вместе. Плачем», — пишет Юлия Куба.

Галина Барышникова отмечает, что в «Премьере» к каждому зрителю было особенное отношение: «Буду вспоминать и то, как в пандемию все сидели дома, а я часто ходила в „Премьер“ и сидела в зале совсем одна, но фильм все равно показывали». Ирина Полоз вспоминает, что в фойе киноцентра всегда проходили выставки картин или фотографий пермских творцов, а кино можно было наслаждаться «без шуршания и попкорна». «Для меня, „Премьер“ — история в кино длинною в жизнь. Это был уютный уголок спокойствия, с которым я была знакома с крайне детского возраста. Всегда любила его за маленькие залы, за фильмы, отсутствующие в общем прокате», — пишет Виктория Гужва.

Здание «Премьера» будет передано мэрии Перми. Часть его находится в аварийном состоянии, говорят в киноцентре. Многие зрители с сожалением говорят, что скорее всего его снесут и построят очередную высотку. Как ранее рассказывало URA.RU, «Пермская синематека» уже 2 декабря откроется в новом месте — на площадях бывшего кинотеатра «Кристалл». В этот день здесь покажут фильм Любови Мульменко «Фрау».

«Премьер» был базой международного фестиваля «Флаэртиана» Киноцентр «Премьер» в ВК https://vk.com/premier_cinema

В маленьких залах показывали «другое» кино Киноцентр «Премьер» в ВК https://vk.com/premier_cinema

В кафе «Нанук» можно было и пообедать, и посетить лекцию Киноцентр «Премьер» в ВК https://vk.com/premier_cinema