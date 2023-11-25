Экономист раскрыл, что будет с курсом рубля в декабре

Экономист Переславский: ослабления рубля в декабре не будет
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Николай Переславский заявил, что доллар ослабляется к остальным мировым валютам Фото:

Ослабление рубля в декабре 2023 года ждать не стоит. Об этом сообщил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский. По его словам, финансовый рынок стабилизировался.

«В декабре 2023 года будет преобладать боковой тренд (курсы будут меняться незначительно — прим. URA.RU) и обозначенные выше уровни поддержки пробиты не будут», — заявил Переславский в беседе с «Ридусом». Он отметил, что ослабление рубля в декабре не стоит ждать.

По словам эксперта, напряжение на мировом финансовом рынке будет снижаться до конца 2023 года. Причиной он назвал ослабление доллара к остальным валютам в мире.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами в течение полугода курс доллара может опуститься до 80-85 рублей. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов сообщил, что решение президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами поможет укрепить российский рубль.

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Ослабление рубля в декабре 2023 года ждать не стоит. Об этом сообщил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский. По его словам, финансовый рынок стабилизировался. «В декабре 2023 года будет преобладать боковой тренд (курсы будут меняться незначительно — прим. URA.RU) и обозначенные выше уровни поддержки пробиты не будут», — заявил Переславский в беседе с «Ридусом». Он отметил, что ослабление рубля в декабре не стоит ждать. По словам эксперта, напряжение на мировом финансовом рынке будет снижаться до конца 2023 года. Причиной он назвал ослабление доллара к остальным валютам в мире. Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами в течение полугода курс доллара может опуститься до 80-85 рублей. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов сообщил, что решение президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами поможет укрепить российский рубль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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