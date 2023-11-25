Губернатор высказался о призыве мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ

Пензенский губернатор Мельниченко призвал не спекулировать на теме СВО

26 ноября 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

Олег Мельниченко призвал не спекулировать на теме СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал не спекулировать на теме специальной военной операции. Так он ответил на призыв мэра Пензы Александра Басенко повременить с установкой памятных досок в честь бойцов. «Мне не нравится вал спекуляций на теме СВО, когда перевирается информация в погоне за сенсацией. В расчет не берутся чувства людей, чьи близкие отдали жизнь за Родину. Будет сделано все, чтобы имя каждого из наших героев осталось в народной памяти», — написал Мельниченко в telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что «школьникам и молодежи обязательно нужно рассказывать об участниках спецоперации. Также Мельниченко поддержал идею создания воинского мемориала. Ранее Басенко предложил не устанавливать в школах мемориальные доски в честь выпускников, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Он объяснял это тем, что подобные некрополи могут травмировать детскую психику. Его позицию раскритиковал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, заявив, что так мыслить недопустимо.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал не спекулировать на теме специальной военной операции. Так он ответил на призыв мэра Пензы Александра Басенко повременить с установкой памятных досок в честь бойцов. «Мне не нравится вал спекуляций на теме СВО, когда перевирается информация в погоне за сенсацией. В расчет не берутся чувства людей, чьи близкие отдали жизнь за Родину. Будет сделано все, чтобы имя каждого из наших героев осталось в народной памяти», — написал Мельниченко в telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что «школьникам и молодежи обязательно нужно рассказывать об участниках спецоперации. Также Мельниченко поддержал идею создания воинского мемориала. Ранее Басенко предложил не устанавливать в школах мемориальные доски в честь выпускников, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Он объяснял это тем, что подобные некрополи могут травмировать детскую психику. Его позицию раскритиковал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, заявив, что так мыслить недопустимо.