25 ноября 2023

Серов получит дополнительную поддержку от губернатора Куйвашева

На развитие экономики и социальной сферы Серова выделят 26,5 миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев утвердил план развития Серова на ближайшие семь лет Фото:

Для развития экономики и социальной сферы Серова (Свердловская область) в бюджет города внесут 26,5 миллиарда рублей. Программу развития Серовского городского округа на ближайшие семь лет утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев одобрил комплексную программу развития Серовского ГО на 2023—2030 годы. В этот период в экономику и социальную сферу территории будет вложено 26,5 миллиарда рублей. Инвестиции предусмотрены из федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников», — говорится в сообщении.

На эти деньги планируется строительство школы, детской поликлиники, дорог, лыжной трассы, драматического театра, а также ремонт больниц и возведение нескольких медицинских центров. Помимо этого, в планах создание нескольких спортивных объектов и ремонт существующих.

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Для развития экономики и социальной сферы Серова (Свердловская область) в бюджет города внесут 26,5 миллиарда рублей. Программу развития Серовского городского округа на ближайшие семь лет утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона. «Евгений Куйвашев одобрил комплексную программу развития Серовского ГО на 2023—2030 годы. В этот период в экономику и социальную сферу территории будет вложено 26,5 миллиарда рублей. Инвестиции предусмотрены из федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников», — говорится в сообщении. На эти деньги планируется строительство школы, детской поликлиники, дорог, лыжной трассы, драматического театра, а также ремонт больниц и возведение нескольких медицинских центров. Помимо этого, в планах создание нескольких спортивных объектов и ремонт существующих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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