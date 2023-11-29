Синоптик рассказал, когда в Свердловскую область придет настоящая зима

В Свердловской области на следующей неделе похолодает до -25 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа". Ханты-Мансийск, зимний лес, ели
Серьезное похолодание наступит в середине следующей недели Фото:

В середине следующей недели в Свердловскую область придет антициклон, который принесет с собой похолодание до -25 градусов. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Предстоит череда южных (юго-западных) циклонов, которые будут выходить на Средний Урал 2, 4 и 6 декабря (правда, траектория последнего циклона еще не определена, он может и не дойти до Урала). Как бы то ни было, за первую пятидневку декабря по области ожидается до 10-20 мм осадков в виде снега. С середины следующей недели погоду в регионе станет определять антициклон: осадки прекратятся, впоследствии ожидается существенное похолодание, до -20.-25 и ниже», — пояснил Пулин.

Ранее метеоролог предупреждал екатеринбуржцев о вероятности замерзающего дождя. Из-за образовавшегося гололеда на трассе столкнулись 40 автомобилей. Некоторые рейсовые автобусы в города области отменены.

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В середине следующей недели в Свердловскую область придет антициклон, который принесет с собой похолодание до -25 градусов. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин. «Предстоит череда южных (юго-западных) циклонов, которые будут выходить на Средний Урал 2, 4 и 6 декабря (правда, траектория последнего циклона еще не определена, он может и не дойти до Урала). Как бы то ни было, за первую пятидневку декабря по области ожидается до 10-20 мм осадков в виде снега. С середины следующей недели погоду в регионе станет определять антициклон: осадки прекратятся, впоследствии ожидается существенное похолодание, до -20.-25 и ниже», — пояснил Пулин. Ранее метеоролог предупреждал екатеринбуржцев о вероятности замерзающего дождя. Из-за образовавшегося гололеда на трассе столкнулись 40 автомобилей. Некоторые рейсовые автобусы в города области отменены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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