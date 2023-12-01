Стали известны личности похитителей девочки в Калужской области

112: девочку в Калужской области похитила семья с главой, сидевшим за убийство

01 декабря 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Девочка Злата Липовая была похищена семьей, которую местные жители считали «странной», сообщает 112 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девочку Злату Липовую похитили в Калужской области семья Новиковых. Она состоит из супружеской пары и двух детей. Глава семейства ранее был судим за убийство. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Стали известны личности задержанных по подозрению в похищении девочки под Калугой. Это семья Новиковых, проживающая в деревне Касьяново. Местные говорят, что это муж с женой и двое детей. Они вели закрытый образ жизни, все называют их „странными“», — передают авторы канала. При этом отмечается, что глава семейства Аркадий Новиков был ранее судим за убийство. Восьмилетняя Злата Липовая была похищена по дороге домой. Далее похитители связались с родителями девочки и потребовали выкуп в 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Девочка была возвращена домой правоохранительными органами на следующий день.

Девочку Злату Липовую похитили в Калужской области семья Новиковых. Она состоит из супружеской пары и двух детей. Глава семейства ранее был судим за убийство. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Стали известны личности задержанных по подозрению в похищении девочки под Калугой. Это семья Новиковых, проживающая в деревне Касьяново. Местные говорят, что это муж с женой и двое детей. Они вели закрытый образ жизни, все называют их „странными“», — передают авторы канала. При этом отмечается, что глава семейства Аркадий Новиков был ранее судим за убийство. Восьмилетняя Злата Липовая была похищена по дороге домой. Далее похитители связались с родителями девочки и потребовали выкуп в 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Девочка была возвращена домой правоохранительными органами на следующий день.