На трассе М-5 в Челябинской области скопилась пробка. Видео

04 декабря 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Дорожники совместно с ГИБДД устраняют затруднения движения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На трассе М-5 «Урал» по направлению из Сатки в Челябинск 4 декабря скопился затор. Информацию URA.RU подтвердили в дежурной службе Упрдор «Южный Урал». «Проезд затруднен. На участке образовалось большое скопление транспорта. Дорожные службы совместно с ГИБДД работают над устранением заторовых ситуаций», — уточнили URA.RU в Упрдоре. Согласно сервису «Яндекс карты», затор образовался на 1705 км М-5 «Урал». Кадрами в соцсетях поделились участники движения.

На трассе М-5 «Урал» по направлению из Сатки в Челябинск 4 декабря скопился затор. Информацию URA.RU подтвердили в дежурной службе Упрдор «Южный Урал». «Проезд затруднен. На участке образовалось большое скопление транспорта. Дорожные службы совместно с ГИБДД работают над устранением заторовых ситуаций», — уточнили URA.RU в Упрдоре. Согласно сервису «Яндекс карты», затор образовался на 1705 км М-5 «Урал». Кадрами в соцсетях поделились участники движения.