На трассе М-5 в Челябинской области скопилась пробка. Видео

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, пробка, транспорт, зима, большегруз, фура, затор, грузовик, грузоперевозки, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Дорожники совместно с ГИБДД устраняют затруднения движения Фото:

На трассе М-5 «Урал» по направлению из Сатки в Челябинск 4 декабря скопился затор. Информацию URA.RU подтвердили в дежурной службе Упрдор «Южный Урал».

«Проезд затруднен. На участке образовалось большое скопление транспорта. Дорожные службы совместно с ГИБДД работают над устранением заторовых ситуаций», — уточнили URA.RU в Упрдоре.

Согласно сервису «Яндекс карты», затор образовался на 1705 км М-5 «Урал». Кадрами в соцсетях поделились участники движения.

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На трассе М-5 «Урал» по направлению из Сатки в Челябинск 4 декабря скопился затор. Информацию URA.RU подтвердили в дежурной службе Упрдор «Южный Урал». «Проезд затруднен. На участке образовалось большое скопление транспорта. Дорожные службы совместно с ГИБДД работают над устранением заторовых ситуаций», — уточнили URA.RU в Упрдоре. Согласно сервису «Яндекс карты», затор образовался на 1705 км М-5 «Урал». Кадрами в соцсетях поделились участники движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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