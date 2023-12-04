Дорожники совместно с ГИБДД устраняют затруднения движения
На трассе М-5 «Урал» по направлению из Сатки в Челябинск 4 декабря скопился затор. Информацию URA.RU подтвердили в дежурной службе Упрдор «Южный Урал».
«Проезд затруднен. На участке образовалось большое скопление транспорта. Дорожные службы совместно с ГИБДД работают над устранением заторовых ситуаций», — уточнили URA.RU в Упрдоре.
Согласно сервису «Яндекс карты», затор образовался на 1705 км М-5 «Урал». Кадрами в соцсетях поделились участники движения.
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