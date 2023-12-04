Екатеринбуржцы отвыкли убираться и готовить дома

05 декабря 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Больше половины жителей Екатеринбурга не хотят убираться у себя дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU Больше половины екатеринбуржцев мечтают отказаться от уборки по дому, а 27% не хотят готовить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Аито Услуги». «Больше всего екатеринбуржцы мечтают отказаться от уборки по дому (53%). Не любят мыть посуду (42%), мелкие бытовые дела — от прибивания полок до починки кранов (28%), готовить еду (27%)», — говорится в сообщении. При этом 71% респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до 5 000, а 12% — до 15 000 рублей в месяц. За делегирование мытья посуды почти каждый второй (40%) екатеринбуржцев готов платить до 1 000, каждый четвертый (24%) — до 3 000 рублей в месяц.

Больше половины екатеринбуржцев мечтают отказаться от уборки по дому, а 27% не хотят готовить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Аито Услуги». «Больше всего екатеринбуржцы мечтают отказаться от уборки по дому (53%). Не любят мыть посуду (42%), мелкие бытовые дела — от прибивания полок до починки кранов (28%), готовить еду (27%)», — говорится в сообщении. При этом 71% респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до 5 000, а 12% — до 15 000 рублей в месяц. За делегирование мытья посуды почти каждый второй (40%) екатеринбуржцев готов платить до 1 000, каждый четвертый (24%) — до 3 000 рублей в месяц.