04 декабря 2023

Екатеринбуржцы отвыкли убираться и готовить дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Пылесос. Тюмень, уборка, пылесос, клининг, уборка в доме
Больше половины жителей Екатеринбурга не хотят убираться у себя дома Фото:

Больше половины екатеринбуржцев мечтают отказаться от уборки по дому, а 27% не хотят готовить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Аито Услуги».

«Больше всего екатеринбуржцы мечтают отказаться от уборки по дому (53%). Не любят мыть посуду (42%), мелкие бытовые дела — от прибивания полок до починки кранов (28%), готовить еду (27%)», — говорится в сообщении.

При этом 71% респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до 5 000, а 12% — до 15 000 рублей в месяц. За делегирование мытья посуды почти каждый второй (40%) екатеринбуржцев готов платить до 1 000, каждый четвертый (24%) — до 3 000 рублей в месяц.

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Больше половины екатеринбуржцев мечтают отказаться от уборки по дому, а 27% не хотят готовить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Аито Услуги». «Больше всего екатеринбуржцы мечтают отказаться от уборки по дому (53%). Не любят мыть посуду (42%), мелкие бытовые дела — от прибивания полок до починки кранов (28%), готовить еду (27%)», — говорится в сообщении. При этом 71% респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до 5 000, а 12% — до 15 000 рублей в месяц. За делегирование мытья посуды почти каждый второй (40%) екатеринбуржцев готов платить до 1 000, каждый четвертый (24%) — до 3 000 рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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