Стало известно, сколько будет стоить образ на Новый год в Екатеринбурге

Новогодний образ обойдется екатеринбурженкам не дешевле четырех тысяч рублей

07 декабря 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

В этом году екатеринбурженки более активно готовятся к новогодним корпоративам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жительницы Екатеринбурга в среднем отдадут не меньше четырех тысяч за образ на новогодний корпоратив. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «Полный набор бьюти-услуг по созданию образа перед новогодним корпоративом обойдется жительницам Екатеринбурга в среднем от 4 240 рублей», — написано сообщении прес-службы. Успеть сделать брови и ресницы перед новогодним мероприятием в этом году пытаются в 5,4 раза чаще (на 439%), чем в прошлом году.



Больше всего в период корпоративных праздников вырос спрос на услуги профессиональных визажистов, на 85% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость услуг визажистов в пору корпоративов составляет от 1 500 рублей. Также в этом году на 54% чаще стали бронировать места у парикмахеров. Средняя стоимость визита к стилисту по волосам начинается от 1000 рублей. Спрос на маникюр и педикюр в канун активной поры корпоративов в Екатеринбурге вырос на 60%. Средний чек на эти услуги начинается от 990 рублей.

Жительницы Екатеринбурга в среднем отдадут не меньше четырех тысяч за образ на новогодний корпоратив. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «Полный набор бьюти-услуг по созданию образа перед новогодним корпоративом обойдется жительницам Екатеринбурга в среднем от 4 240 рублей», — написано сообщении прес-службы. Успеть сделать брови и ресницы перед новогодним мероприятием в этом году пытаются в 5,4 раза чаще (на 439%), чем в прошлом году. Больше всего в период корпоративных праздников вырос спрос на услуги профессиональных визажистов, на 85% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость услуг визажистов в пору корпоративов составляет от 1 500 рублей. Также в этом году на 54% чаще стали бронировать места у парикмахеров. Средняя стоимость визита к стилисту по волосам начинается от 1000 рублей. Спрос на маникюр и педикюр в канун активной поры корпоративов в Екатеринбурге вырос на 60%. Средний чек на эти услуги начинается от 990 рублей.