06 декабря 2023

Стало известно, сколько будет стоить образ на Новый год в Екатеринбурге

Новогодний образ обойдется екатеринбурженкам не дешевле четырех тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний фестиваль SUMMER FEST в Литературном квартале. Екатеринбург, губы, макияж, бьюти
В этом году екатеринбурженки более активно готовятся к новогодним корпоративам Фото:

Жительницы Екатеринбурга в среднем отдадут не меньше четырех тысяч за образ на новогодний корпоратив. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«Полный набор бьюти-услуг по созданию образа перед новогодним корпоративом обойдется жительницам Екатеринбурга в среднем от 4 240 рублей», — написано сообщении прес-службы. Успеть сделать брови и ресницы перед новогодним мероприятием в этом году пытаются в 5,4 раза чаще (на 439%), чем в прошлом году.

Больше всего в период корпоративных праздников вырос спрос на услуги профессиональных визажистов, на 85% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость услуг визажистов в пору корпоративов составляет от 1 500 рублей.

Также в этом году на 54% чаще стали бронировать места у парикмахеров. Средняя стоимость визита к стилисту по волосам начинается от 1000 рублей. Спрос на маникюр и педикюр в канун активной поры корпоративов в Екатеринбурге вырос на 60%. Средний чек на эти услуги начинается от 990 рублей.

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Жительницы Екатеринбурга в среднем отдадут не меньше четырех тысяч за образ на новогодний корпоратив. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «Полный набор бьюти-услуг по созданию образа перед новогодним корпоративом обойдется жительницам Екатеринбурга в среднем от 4 240 рублей», — написано сообщении прес-службы. Успеть сделать брови и ресницы перед новогодним мероприятием в этом году пытаются в 5,4 раза чаще (на 439%), чем в прошлом году. Больше всего в период корпоративных праздников вырос спрос на услуги профессиональных визажистов, на 85% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость услуг визажистов в пору корпоративов составляет от 1 500 рублей. Также в этом году на 54% чаще стали бронировать места у парикмахеров. Средняя стоимость визита к стилисту по волосам начинается от 1000 рублей. Спрос на маникюр и педикюр в канун активной поры корпоративов в Екатеринбурге вырос на 60%. Средний чек на эти услуги начинается от 990 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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