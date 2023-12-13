Свердловчанам ежемесячно будут платить 30 тысяч рублей

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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, заксобрание свердловской области
Законопроект рассмотрят депутаты заксобрания Фото:

Удостоенным высоких госнаград жителям Свердловской области планируют ежемесячно платить по 30 тысяч рублей. Деньги на это возьмут в областном бюджете.

«Свердловчанам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя РФ, Героя Соцтруда, Героя Труда РФ, а также награжденным орденом Славы трех степеней и орденом Трудовой Славы трех степеней, устанавливается дополнительная мера соцподдержки — ежемесячная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей. Затраты возьмет на себя областной бюджет», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального заксобрания.

Соответствующий законопроект уже готов — профильный депутатский комитет по соцполитике рекомендовал его принять в трех чтениях. В числе потенциальных получателей выплат — летчик Дамир Юсупов, тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь и другие.

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Удостоенным высоких госнаград жителям Свердловской области планируют ежемесячно платить по 30 тысяч рублей. Деньги на это возьмут в областном бюджете. «Свердловчанам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя РФ, Героя Соцтруда, Героя Труда РФ, а также награжденным орденом Славы трех степеней и орденом Трудовой Славы трех степеней, устанавливается дополнительная мера соцподдержки — ежемесячная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей. Затраты возьмет на себя областной бюджет», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального заксобрания. Соответствующий законопроект уже готов — профильный депутатский комитет по соцполитике рекомендовал его принять в трех чтениях. В числе потенциальных получателей выплат — летчик Дамир Юсупов, тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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