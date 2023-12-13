Свердловчанам ежемесячно будут платить 30 тысяч рублей

13 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Законопроект рассмотрят депутаты заксобрания Фото: Илья Московец © URA.RU Удостоенным высоких госнаград жителям Свердловской области планируют ежемесячно платить по 30 тысяч рублей. Деньги на это возьмут в областном бюджете. «Свердловчанам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя РФ, Героя Соцтруда, Героя Труда РФ, а также награжденным орденом Славы трех степеней и орденом Трудовой Славы трех степеней, устанавливается дополнительная мера соцподдержки — ежемесячная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей. Затраты возьмет на себя областной бюджет», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального заксобрания. Соответствующий законопроект уже готов — профильный депутатский комитет по соцполитике рекомендовал его принять в трех чтениях. В числе потенциальных получателей выплат — летчик Дамир Юсупов, тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь и другие.

Удостоенным высоких госнаград жителям Свердловской области планируют ежемесячно платить по 30 тысяч рублей. Деньги на это возьмут в областном бюджете. «Свердловчанам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя РФ, Героя Соцтруда, Героя Труда РФ, а также награжденным орденом Славы трех степеней и орденом Трудовой Славы трех степеней, устанавливается дополнительная мера соцподдержки — ежемесячная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей. Затраты возьмет на себя областной бюджет», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального заксобрания. Соответствующий законопроект уже готов — профильный депутатский комитет по соцполитике рекомендовал его принять в трех чтениях. В числе потенциальных получателей выплат — летчик Дамир Юсупов, тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь и другие.