21 декабря 2023

Автобус насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области. Фото

Автобус насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пазик, автобус, паз
На момент ДТП водитель автобуса был трезв (архивное фото) Фото:

Вечером 21 декабря в Каменске-Уральском (Свердловская область) автобус сбил пенсионерку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Водитель поехал на зеленый свет, не дождавшись, пока бабушка дойдет до конца дороги. Женщина скончалась в больнице, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автобуса ПАЗ при движении по регулируемому пешеходному переходу, в момент включения разрешающего сигнала светофора, не предоставил возможности женщине закончить пересечение проезжей части и допустил на нее наезд. От полученных травм, к сожалению, спасти бабушку врачам не удалось. Вскоре в больнице она скончалась», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Водитель рассказал госавтоинспекторам, что увидел на пешеходном переходе женщину с коляской на тротуаре с одной стороны, а когда повернул голову на противоположную часть перехода, то почувствовал удар в передней части автобуса. Пенсионерка направлялась к внучке, которая ждала ее на противоположной стороне улицы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На момент ДТП водитель был трезв.

Автобус следовал по маршруту №104 со скоростью 40 км/ч
Автобус следовал по маршруту №104 со скоростью 40 км/ч
Фото:

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Вечером 21 декабря в Каменске-Уральском (Свердловская область) автобус сбил пенсионерку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Водитель поехал на зеленый свет, не дождавшись, пока бабушка дойдет до конца дороги. Женщина скончалась в больнице, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автобуса ПАЗ при движении по регулируемому пешеходному переходу, в момент включения разрешающего сигнала светофора, не предоставил возможности женщине закончить пересечение проезжей части и допустил на нее наезд. От полученных травм, к сожалению, спасти бабушку врачам не удалось. Вскоре в больнице она скончалась», — сообщили в telegram-канале ведомства. Водитель рассказал госавтоинспекторам, что увидел на пешеходном переходе женщину с коляской на тротуаре с одной стороны, а когда повернул голову на противоположную часть перехода, то почувствовал удар в передней части автобуса. Пенсионерка направлялась к внучке, которая ждала ее на противоположной стороне улицы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На момент ДТП водитель был трезв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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