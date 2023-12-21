Автобус насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области. Фото

Автобус насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области. Фото

22 декабря 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

На момент ДТП водитель автобуса был трезв (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером 21 декабря в Каменске-Уральском (Свердловская область) автобус сбил пенсионерку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Водитель поехал на зеленый свет, не дождавшись, пока бабушка дойдет до конца дороги. Женщина скончалась в больнице, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автобуса ПАЗ при движении по регулируемому пешеходному переходу, в момент включения разрешающего сигнала светофора, не предоставил возможности женщине закончить пересечение проезжей части и допустил на нее наезд. От полученных травм, к сожалению, спасти бабушку врачам не удалось. Вскоре в больнице она скончалась», — сообщили в telegram-канале ведомства. Водитель рассказал госавтоинспекторам, что увидел на пешеходном переходе женщину с коляской на тротуаре с одной стороны, а когда повернул голову на противоположную часть перехода, то почувствовал удар в передней части автобуса. Пенсионерка направлялась к внучке, которая ждала ее на противоположной стороне улицы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На момент ДТП водитель был трезв. Автобус следовал по маршруту №104 со скоростью 40 км/ч Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4633)

Вечером 21 декабря в Каменске-Уральском (Свердловская область) автобус сбил пенсионерку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Водитель поехал на зеленый свет, не дождавшись, пока бабушка дойдет до конца дороги. Женщина скончалась в больнице, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автобуса ПАЗ при движении по регулируемому пешеходному переходу, в момент включения разрешающего сигнала светофора, не предоставил возможности женщине закончить пересечение проезжей части и допустил на нее наезд. От полученных травм, к сожалению, спасти бабушку врачам не удалось. Вскоре в больнице она скончалась», — сообщили в telegram-канале ведомства. Водитель рассказал госавтоинспекторам, что увидел на пешеходном переходе женщину с коляской на тротуаре с одной стороны, а когда повернул голову на противоположную часть перехода, то почувствовал удар в передней части автобуса. Пенсионерка направлялась к внучке, которая ждала ее на противоположной стороне улицы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На момент ДТП водитель был трезв.