Свердловских бойцов ЧВК «Вагнер» собрали в фонде Путина. Фото

Свердловским бойцам ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветеранов боевых действий

26 декабря 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Участники СВО в составе ЧВК «Вагнер» получили ветеранки Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловчанам, принимавшим участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», вручили удостоверения ветерана боевых действий. Церемония прошла в свердловском филиале президентского фонда «Защитники Отечества», передает журналист URA.RU, побывавший на вручении. «Сегодня первые удостоверения ветерана боевых действий получили бойцы ЧВК „Вагнер“. Теперь они смогут оформить полагающиеся им льготы», — сказал корреспонденту URA.RU боец ЧВК Иван. По словам руководителя регионального отделения фонда Илдара Якупова, порядок выдачи удостоверений бойцам ЧВК в регионе осуществляется максимально удобно. «Бойцам лишь дважды придется обратиться в филиал фонда „Защитники Отечества“: первый раз, чтобы сдать все документы, второй — для получения удостоверения», — отметил он. Комплекты документов каждую неделю передаются в специальную комиссию Министерства обороны РФ. Готовые удостоверения ведомство направляет в свердловский фонд «Защитники Отечества».

Свердловчанам, принимавшим участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», вручили удостоверения ветерана боевых действий. Церемония прошла в свердловском филиале президентского фонда «Защитники Отечества», передает журналист URA.RU, побывавший на вручении. «Сегодня первые удостоверения ветерана боевых действий получили бойцы ЧВК „Вагнер“. Теперь они смогут оформить полагающиеся им льготы», — сказал корреспонденту URA.RU боец ЧВК Иван. По словам руководителя регионального отделения фонда Илдара Якупова, порядок выдачи удостоверений бойцам ЧВК в регионе осуществляется максимально удобно. «Бойцам лишь дважды придется обратиться в филиал фонда „Защитники Отечества“: первый раз, чтобы сдать все документы, второй — для получения удостоверения», — отметил он. Комплекты документов каждую неделю передаются в специальную комиссию Министерства обороны РФ. Готовые удостоверения ведомство направляет в свердловский фонд «Защитники Отечества».