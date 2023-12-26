Свердловских бойцов ЧВК «Вагнер» собрали в фонде Путина. Фото

Свердловским бойцам ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветеранов боевых действий
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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Участники СВО в составе ЧВК «Вагнер» получили ветеранки Фото:

Свердловчанам, принимавшим участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», вручили удостоверения ветерана боевых действий. Церемония прошла в свердловском филиале президентского фонда «Защитники Отечества», передает журналист URA.RU, побывавший на вручении.

«Сегодня первые удостоверения ветерана боевых действий получили бойцы ЧВК „Вагнер“. Теперь они смогут оформить полагающиеся им льготы», — сказал корреспонденту URA.RU боец ЧВК Иван.

По словам руководителя регионального отделения фонда Илдара Якупова, порядок выдачи удостоверений бойцам ЧВК в регионе осуществляется максимально удобно. «Бойцам лишь дважды придется обратиться в филиал фонда „Защитники Отечества“: первый раз, чтобы сдать все документы, второй — для получения удостоверения», — отметил он.

Комплекты документов каждую неделю передаются в специальную комиссию Министерства обороны РФ. Готовые удостоверения ведомство направляет в свердловский фонд «Защитники Отечества».

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Свердловчанам, принимавшим участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», вручили удостоверения ветерана боевых действий. Церемония прошла в свердловском филиале президентского фонда «Защитники Отечества», передает журналист URA.RU, побывавший на вручении. «Сегодня первые удостоверения ветерана боевых действий получили бойцы ЧВК „Вагнер“. Теперь они смогут оформить полагающиеся им льготы», — сказал корреспонденту URA.RU боец ЧВК Иван. По словам руководителя регионального отделения фонда Илдара Якупова, порядок выдачи удостоверений бойцам ЧВК в регионе осуществляется максимально удобно. «Бойцам лишь дважды придется обратиться в филиал фонда „Защитники Отечества“: первый раз, чтобы сдать все документы, второй — для получения удостоверения», — отметил он. Комплекты документов каждую неделю передаются в специальную комиссию Министерства обороны РФ. Готовые удостоверения ведомство направляет в свердловский фонд «Защитники Отечества».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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