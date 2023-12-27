Выведение «Союз-2.1в» на расчетную орбиту прошло успешноФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Воздушно-космические силы России (ВКС) запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Ее старт и выведение на расчетную орбиту прошли успешно, сообщили в Минобороны РФ, а также опубликовали видео.
«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли успешно», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что с ракетой поддерживается телеметрическая связь. Кроме того, все бортовые системы функционируют в стандартном режиме.
Ранее сообщалось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником с космодрома Плесецк. Он был совершен в интересах Минобороны России.
Воздушно-космические силы России (ВКС) запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Ее старт и выведение на расчетную орбиту прошли успешно, сообщили в Минобороны РФ, а также опубликовали видео. «Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли успешно», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что с ракетой поддерживается телеметрическая связь. Кроме того, все бортовые системы функционируют в стандартном режиме. Ранее сообщалось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником с космодрома Плесецк. Он был совершен в интересах Минобороны России.