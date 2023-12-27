В Минобороны показали запуск в космос ракеты «Союз-2.1в». Видео

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Выведение «Союз-2.1в» на расчетную орбиту прошло успешно Фото:

Воздушно-космические силы России (ВКС) запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Ее старт и выведение на расчетную орбиту прошли успешно, сообщили в Минобороны РФ, а также опубликовали видео.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли успешно», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что с ракетой поддерживается телеметрическая связь. Кроме того, все бортовые системы функционируют в стандартном режиме.

Ранее сообщалось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником с космодрома Плесецк. Он был совершен в интересах Минобороны России.

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Воздушно-космические силы России (ВКС) запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Ее старт и выведение на расчетную орбиту прошли успешно, сообщили в Минобороны РФ, а также опубликовали видео. «Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли успешно», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что с ракетой поддерживается телеметрическая связь. Кроме того, все бортовые системы функционируют в стандартном режиме. Ранее сообщалось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником с космодрома Плесецк. Он был совершен в интересах Минобороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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