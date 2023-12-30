30 декабря 2023

Челябинский губернатор Текслер выложил фото с женой и сыном

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и российский пианист-виртуоз Денис Мацуев на презентации Челябинского симфонического оркестра. Челябинск , текслер алексей, текслер ирина
В канун Нового года Текслер поделился семейным снимком Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в канун Нового года выложил семейное фото с супругой Ириной и сыном Михаилом. В подписи под снимком глава региона отметил, что семья — главное в жизни каждого человека.

«Берегите ваши семьи, ведь это главное, что может быть в жизни каждого человека. Здоровья вашим родителям, всем родным и близким, успехов детям», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор Челябинской области также поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом, пожелал добра и благополучия каждому дому. «Пусть Новый год принесет только хорошее!» — добавил Текслер.

Губернатор Текслер поделился семейным снимком
Губернатор Текслер поделился семейным снимком

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в канун Нового года выложил семейное фото с супругой Ириной и сыном Михаилом. В подписи под снимком глава региона отметил, что семья — главное в жизни каждого человека. «Берегите ваши семьи, ведь это главное, что может быть в жизни каждого человека. Здоровья вашим родителям, всем родным и близким, успехов детям», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор Челябинской области также поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом, пожелал добра и благополучия каждому дому. «Пусть Новый год принесет только хорошее!» — добавил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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