Челябинский губернатор Текслер выложил фото с женой и сыном

31 декабря 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

В канун Нового года Текслер поделился семейным снимком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в канун Нового года выложил семейное фото с супругой Ириной и сыном Михаилом. В подписи под снимком глава региона отметил, что семья — главное в жизни каждого человека. «Берегите ваши семьи, ведь это главное, что может быть в жизни каждого человека. Здоровья вашим родителям, всем родным и близким, успехов детям», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор Челябинской области также поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом, пожелал добра и благополучия каждому дому. «Пусть Новый год принесет только хорошее!» — добавил Текслер. Губернатор Текслер поделился семейным снимком Фото с telegram-канала губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в канун Нового года выложил семейное фото с супругой Ириной и сыном Михаилом. В подписи под снимком глава региона отметил, что семья — главное в жизни каждого человека. «Берегите ваши семьи, ведь это главное, что может быть в жизни каждого человека. Здоровья вашим родителям, всем родным и близким, успехов детям», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор Челябинской области также поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом, пожелал добра и благополучия каждому дому. «Пусть Новый год принесет только хорошее!» — добавил Текслер.