Челябинский губернатор Текслер выложил фото с женой и сыном

В канун Нового года Текслер поделился семейным снимком
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в канун Нового года выложил семейное фото с супругой Ириной и сыном Михаилом. В подписи под снимком глава региона отметил, что семья — главное в жизни каждого человека.
«Берегите ваши семьи, ведь это главное, что может быть в жизни каждого человека. Здоровья вашим родителям, всем родным и близким, успехов детям», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор Челябинской области также поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом, пожелал добра и благополучия каждому дому. «Пусть Новый год принесет только хорошее!» — добавил Текслер.
Губернатор Текслер поделился семейным снимком
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