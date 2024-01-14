В «Яндекс Музыке» появились песни ушедших с рынка России иностранных артистов

14 января 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Музыку ушедших из РФ лейблов не получается найти через поиск, пишет РБК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сервис «Яндекс Музыка» начал предлагать песни артистов, которые сотрудничают с лейблами, прекратившими действовать в России после начала спецоперации на Украине. Так, в библиотеке появились новые релизы групп Rammstein и Maneskin, сообщает РБК. «По состоянию на 11 января 2024 года РБК, в частности, обнаружил песни из новых альбомов „Zeit“ рок-группы Rammstein (вышел 29 апреля 2022 года, лейбл — Universal Music), „Rush!“ победителей „Евровидения — 2021“ Måneskin (20 января 2023 года, Sony Music Entertainment)», — заявили в агентстве. Также в рекомендациях появился альбом британского музыканта Гарри Стайлза под названием «Harry’s House». Уточняется, что альбомы предлагаются слушателям без указания музыкального лейбла. Кроме того, эти песни нельзя найти через поиск «Яндекс Музыки». При этом в источнике релиза указано, что композиция «загружена пользователем». После начала спецоперации на Украине многие крупные музыкальные бренды прекратили свой бизнес в РФ. Так, страну покинули Universal Music Group, Warner Music, а также Sony Music.

Сервис «Яндекс Музыка» начал предлагать песни артистов, которые сотрудничают с лейблами, прекратившими действовать в России после начала спецоперации на Украине. Так, в библиотеке появились новые релизы групп Rammstein и Maneskin, сообщает РБК. «По состоянию на 11 января 2024 года РБК, в частности, обнаружил песни из новых альбомов „Zeit“ рок-группы Rammstein (вышел 29 апреля 2022 года, лейбл — Universal Music), „Rush!“ победителей „Евровидения — 2021“ Måneskin (20 января 2023 года, Sony Music Entertainment)», — заявили в агентстве. Также в рекомендациях появился альбом британского музыканта Гарри Стайлза под названием «Harry’s House». Уточняется, что альбомы предлагаются слушателям без указания музыкального лейбла. Кроме того, эти песни нельзя найти через поиск «Яндекс Музыки». При этом в источнике релиза указано, что композиция «загружена пользователем». После начала спецоперации на Украине многие крупные музыкальные бренды прекратили свой бизнес в РФ. Так, страну покинули Universal Music Group, Warner Music, а также Sony Music.