Военный на Сахалине получил срок за отказ участвовать в СВО

15 января 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Военный за отказ участвовать в СВО получил срок в 2 года 9 месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военному на Сахалине был назначен срок в два года 9 месяцев за отказ участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военнего суда. «За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 9 месяцев», — передает решение суда ТАСС. В суде установлено, что военнослужащий отказался отправиться на Украину для участия в специальной военной операции, как было приказано командиром, 22 августа 2023 года. Во время судебного заседания было отмечено, что это действие подрывает принцип единоначалия и негативно сказывается на воинской дисциплине и правопорядке в воинском коллективе. Учтено также, что преступление было совершено в период объявленной мобилизации, заключили в пресс-службе.

Военному на Сахалине был назначен срок в два года 9 месяцев за отказ участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военнего суда. «За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 9 месяцев», — передает решение суда ТАСС. В суде установлено, что военнослужащий отказался отправиться на Украину для участия в специальной военной операции, как было приказано командиром, 22 августа 2023 года. Во время судебного заседания было отмечено, что это действие подрывает принцип единоначалия и негативно сказывается на воинской дисциплине и правопорядке в воинском коллективе. Учтено также, что преступление было совершено в период объявленной мобилизации, заключили в пресс-службе.