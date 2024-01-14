14 января 2024

Военный на Сахалине получил срок за отказ участвовать в СВО

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Военный за отказ участвовать в СВО получил срок в 2 года 9 месяцев Фото:
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Мобилизация в России

Военному на Сахалине был назначен срок в два года 9 месяцев за отказ участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военнего суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 9 месяцев», — передает решение суда ТАСС. В суде установлено, что военнослужащий отказался отправиться на Украину для участия в специальной военной операции, как было приказано командиром, 22 августа 2023 года.

Во время судебного заседания было отмечено, что это действие подрывает принцип единоначалия и негативно сказывается на воинской дисциплине и правопорядке в воинском коллективе. Учтено также, что преступление было совершено в период объявленной мобилизации, заключили в пресс-службе.

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Военному на Сахалине был назначен срок в два года 9 месяцев за отказ участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военнего суда. «За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 9 месяцев», — передает решение суда ТАСС. В суде установлено, что военнослужащий отказался отправиться на Украину для участия в специальной военной операции, как было приказано командиром, 22 августа 2023 года. Во время судебного заседания было отмечено, что это действие подрывает принцип единоначалия и негативно сказывается на воинской дисциплине и правопорядке в воинском коллективе. Учтено также, что преступление было совершено в период объявленной мобилизации, заключили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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