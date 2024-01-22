В настоящее время по факту ДТП проводится проверка
В Каменске-Уральском (Свердловская область) 22 января на улице 2-я Рабочая, 63 произошло ДТП, в результате которого пострадал 98-летний пенсионер. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского.
«Водитель ВАЗ 2121 допустил наезд на пешехода 1926 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Перед близко идущим транспортным средством справа налево по ходу движения транспортного средства», — пишет издание KU66.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Отмечается, что 98-летний пенсионер получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
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