22 января 2024

В Каменске-Уральском в ДТП пострадал 98-летний пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 22 января на улице 2-я Рабочая, 63 произошло ДТП, в результате которого пострадал 98-летний пенсионер. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского.

«Водитель ВАЗ 2121 допустил наезд на пешехода 1926 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Перед близко идущим транспортным средством справа налево по ходу движения транспортного средства», — пишет издание KU66.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Отмечается, что 98-летний пенсионер получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 22 января на улице 2-я Рабочая, 63 произошло ДТП, в результате которого пострадал 98-летний пенсионер. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского. «Водитель ВАЗ 2121 допустил наезд на пешехода 1926 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Перед близко идущим транспортным средством справа налево по ходу движения транспортного средства», — пишет издание KU66.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию. Отмечается, что 98-летний пенсионер получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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