Происшествия ДТП В Каменске-Уральском в ДТП пострадал 98-летний пенсионер. Фото 23 января 2024 в 01:32 Размер текста - 17 + В настоящее время по факту ДТП проводится проверка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 22 января на улице 2-я Рабочая, 63 произошло ДТП, в результате которого пострадал 98-летний пенсионер. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского. «Водитель ВАЗ 2121 допустил наезд на пешехода 1926 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Перед близко идущим транспортным средством справа налево по ходу движения транспортного средства», — пишет издание KU66.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию. Отмечается, что 98-летний пенсионер получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Фото: telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский», https://t.me/kulive96/3362 В Каменске-Уральском (Свердловская область) 22 января на улице 2-я Рабочая, 63 произошло ДТП, в результате которого пострадал 98-летний пенсионер. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского. «Водитель ВАЗ 2121 допустил наезд на пешехода 1926 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Перед близко идущим транспортным средством справа налево по ходу движения транспортного средства», — пишет издание KU66.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию. Отмечается, что 98-летний пенсионер получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям