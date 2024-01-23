Силовики раскрыли причину схода грузового состава с рельсов под Пермью

МВД: вагоны поезда сошли с рельсов в Пермском крае из-за погодных условий
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, уголь, груз, железная дорога, поезд, грузовой вагон
Из-за ЧП был временно перекрыт железнодорожный переезд Фото:

Вагоны грузового состава сошли с рельсов в Краснокамске (Пермский край) из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

«Сход двух вагонов в Прикамье произошел из-за погодных условий. Происшествие не носит криминального характера», — транспортную полицию цитирует perm.aif.ru.

В результате ЧП пострадавших нет. Специалистам РЖД в короткие сроки удалось вернуть поезд на рельсы. На данный момент задержек в движении составов нет.

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Вагоны грузового состава сошли с рельсов в Краснокамске (Пермский край) из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте. «Сход двух вагонов в Прикамье произошел из-за погодных условий. Происшествие не носит криминального характера», — транспортную полицию цитирует perm.aif.ru. В результате ЧП пострадавших нет. Специалистам РЖД в короткие сроки удалось вернуть поезд на рельсы. На данный момент задержек в движении составов нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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