Происшествия Силовики раскрыли причину схода грузового состава с рельсов под Пермью МВД: вагоны поезда сошли с рельсов в Пермском крае из-за погодных условий 23 января 2024 в 23:32 Размер текста - 17 + Из-за ЧП был временно перекрыт железнодорожный переезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вагоны грузового состава сошли с рельсов в Краснокамске (Пермский край) из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте. «Сход двух вагонов в Прикамье произошел из-за погодных условий. Происшествие не носит криминального характера», — транспортную полицию цитирует perm.aif.ru. В результате ЧП пострадавших нет. Специалистам РЖД в короткие сроки удалось вернуть поезд на рельсы. На данный момент задержек в движении составов нет. Вагоны грузового состава сошли с рельсов в Краснокамске (Пермский край) из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте. «Сход двух вагонов в Прикамье произошел из-за погодных условий. Происшествие не носит криминального характера», — транспортную полицию цитирует perm.aif.ru. В результате ЧП пострадавших нет. Специалистам РЖД в короткие сроки удалось вернуть поезд на рельсы. На данный момент задержек в движении составов нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям