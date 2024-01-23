Силовики раскрыли причину схода грузового состава с рельсов под Пермью

Из-за ЧП был временно перекрыт железнодорожный переезд
Вагоны грузового состава сошли с рельсов в Краснокамске (Пермский край) из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.
«Сход двух вагонов в Прикамье произошел из-за погодных условий. Происшествие не носит криминального характера», — транспортную полицию цитирует perm.aif.ru.
В результате ЧП пострадавших нет. Специалистам РЖД в короткие сроки удалось вернуть поезд на рельсы. На данный момент задержек в движении составов нет.
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