Пермячка выставила на продажу магазин нижнего белья из-за конфликта с напарницей

26 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Магазин с товаром оценивают в миллион рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Перми объявила о продаже магазина нижнего белья. Владелица решила от него отказаться, потому что не смогла найти общий язык со своей напарницей. Пермячек не смог примерить даже тот факт, что магазин приносит хорошую прибыль. Об этом сказано в объявлении на сайте «Авито». «Мы находимся в поиске нового добросовестного владельца для магазина нижнего белья. В него вложен огромный труд, душа и куча времени. Причина продажи: нерешаемые конфликты с напарницей», — пишет продавец. Владелица уточняет, что в первый месяц будет поддерживать и консультировать нового хозяина. Вместе с магазином и товаром передадут базу поставщиков и доступ к аккаунтам шоурума в социальных сетях. Продавец отмечает, что плата за аренду помещения достаточно низкая для центра города. Бизнес оценивают в миллион рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают бутик техники Apple. Его стоимость составляет восемь миллионов рублей.

Жительница Перми объявила о продаже магазина нижнего белья. Владелица решила от него отказаться, потому что не смогла найти общий язык со своей напарницей. Пермячек не смог примерить даже тот факт, что магазин приносит хорошую прибыль. Об этом сказано в объявлении на сайте «Авито». «Мы находимся в поиске нового добросовестного владельца для магазина нижнего белья. В него вложен огромный труд, душа и куча времени. Причина продажи: нерешаемые конфликты с напарницей», — пишет продавец. Владелица уточняет, что в первый месяц будет поддерживать и консультировать нового хозяина. Вместе с магазином и товаром передадут базу поставщиков и доступ к аккаунтам шоурума в социальных сетях. Продавец отмечает, что плата за аренду помещения достаточно низкая для центра города. Бизнес оценивают в миллион рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают бутик техники Apple. Его стоимость составляет восемь миллионов рублей.