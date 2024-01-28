В Ростове-на-Дону обрушился подъезд дома, откуда ранее вывезли жильцов. Видео

28 января 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Стена дома по улице Нариманова полностью разрушена, заявил Василий Голубев (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ростове-на-Дону обрушилась часть дома. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее сообщалось о частичном повреждении стены, из-за чего была организована эвакуация жителей. Новость по теме Жильцов дома в Ростове эвакуировали из-за обрушения стены: главное к этому часу «В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале . Сейчас здание оцеплено, идет работа по расселению жильцов в другие квартиры. Эвакуация началась поздним вечером 27 января. Тогда у дома частично разрушилась стена. 80 жильцов покинули свои квартиры. Четыре года назад это здание было признано аварийным. Жильцам уже тогда предлагали другой дом, однако они отказались.

В Ростове-на-Дону обрушилась часть дома. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее сообщалось о частичном повреждении стены, из-за чего была организована эвакуация жителей. «В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Сейчас здание оцеплено, идет работа по расселению жильцов в другие квартиры. Эвакуация началась поздним вечером 27 января. Тогда у дома частично разрушилась стена. 80 жильцов покинули свои квартиры. Четыре года назад это здание было признано аварийным. Жильцам уже тогда предлагали другой дом, однако они отказались.