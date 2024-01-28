В Ростове-на-Дону обрушился подъезд дома, откуда ранее вывезли жильцов. Видео

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Стена дома по улице Нариманова полностью разрушена, заявил Василий Голубев (архивное фото) Фото:

В Ростове-на-Дону обрушилась часть дома. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее сообщалось о частичном повреждении стены, из-за чего была организована эвакуация жителей.

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«В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Сейчас здание оцеплено, идет работа по расселению жильцов в другие квартиры.

Эвакуация началась поздним вечером 27 января. Тогда у дома частично разрушилась стена. 80 жильцов покинули свои квартиры.

Четыре года назад это здание было признано аварийным. Жильцам уже тогда предлагали другой дом, однако они отказались.

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В Ростове-на-Дону обрушилась часть дома. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее сообщалось о частичном повреждении стены, из-за чего была организована эвакуация жителей. «В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Сейчас здание оцеплено, идет работа по расселению жильцов в другие квартиры. Эвакуация началась поздним вечером 27 января. Тогда у дома частично разрушилась стена. 80 жильцов покинули свои квартиры. Четыре года назад это здание было признано аварийным. Жильцам уже тогда предлагали другой дом, однако они отказались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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