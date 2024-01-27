Жильцов дома в Ростове эвакуировали из-за обрушения стены: главное к этому часу

В Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома

28 января 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

95 жильцов дома были эвакуированы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ростове-на-Дону у пятиэтажного жилого дома частично обрушилась стена. Власти заявили о режиме ЧС в районе происшествия. URA.RU приводит всю известную информацию о событии. Жителей эвакуировали после обрушения стены 95 жильцов жилого пятиэтажного дома из-за разрушения стены в первом подъезде эвакуировали на улицы, заявляли в пресс-службе ГУ МЧС по области. На место ЧП направили два автобуса, а эвакуированным людям пообещали обогрев. Дом уже давно признали аварийным Пятиэтажный дом, стена которого обрушилась в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще четыре года назад, рассказали в пресс-службе мэрии города. Еще в 2020 году жильцам было предложено расселиться в маневренный фонд. Как сообщили в пресс-службе, граждане от такой опции отказались. Некоторые жильцы дома предупреждали об опасности Жильцы, напротив, заявляют, что давно жаловались на ненадлежащее состояние здания. По их словам, «дом рассыпался и раньше, но не так сильно». После эвакуации жильцам предоставили все необходимое На место частичного обрушения дома отправили несколько автобусов, а также подготовили в 82-й школе пункт временного размещения. Согласно последним данным, никто в результате ЧС не пострадал. Мэpия и οпepaтивныe cлужбы теперь планируют провести эκcтpeннοe cοвeщaниe. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ростове-на-Дону у пятиэтажного жилого дома частично обрушилась стена. Власти заявили о режиме ЧС в районе происшествия. URA.RU приводит всю известную информацию о событии. Жителей эвакуировали после обрушения стены 95 жильцов жилого пятиэтажного дома из-за разрушения стены в первом подъезде эвакуировали на улицы, заявляли в пресс-службе ГУ МЧС по области. На место ЧП направили два автобуса, а эвакуированным людям пообещали обогрев. Дом уже давно признали аварийным Пятиэтажный дом, стена которого обрушилась в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще четыре года назад, рассказали в пресс-службе мэрии города. Еще в 2020 году жильцам было предложено расселиться в маневренный фонд. Как сообщили в пресс-службе, граждане от такой опции отказались. Некоторые жильцы дома предупреждали об опасности Жильцы, напротив, заявляют, что давно жаловались на ненадлежащее состояние здания. По их словам, «дом рассыпался и раньше, но не так сильно». После эвакуации жильцам предоставили все необходимое На место частичного обрушения дома отправили несколько автобусов, а также подготовили в 82-й школе пункт временного размещения. Согласно последним данным, никто в результате ЧС не пострадал. Мэpия и οпepaтивныe cлужбы теперь планируют провести эκcтpeннοe cοвeщaниe.