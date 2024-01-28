СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Ростове

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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, пыль, обрушение, разрушенный дом
СК возбудил уголовное дело о халатности после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают РИА новости.

«СК возбудил уголовное дело по статье „Халатность“ после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону», — говорится в telegram-канале СМИ. ЧП произошло 27 января.

Ранее обрушилась стена пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Из здания были эвакуированы люди, никто не пострадал. Известно, что дом был признан аварийным еще в 2020 году. Граждан расселили в маневренный фонд.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают РИА новости. «СК возбудил уголовное дело по статье „Халатность“ после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону», — говорится в telegram-канале СМИ. ЧП произошло 27 января. Ранее обрушилась стена пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Из здания были эвакуированы люди, никто не пострадал. Известно, что дом был признан аварийным еще в 2020 году. Граждан расселили в маневренный фонд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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