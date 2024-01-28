СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Ростове

СК возбудил уголовное дело о халатности после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают РИА новости.
«СК возбудил уголовное дело по статье „Халатность“ после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону», — говорится в telegram-канале СМИ. ЧП произошло 27 января.
Ранее обрушилась стена пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Из здания были эвакуированы люди, никто не пострадал. Известно, что дом был признан аварийным еще в 2020 году. Граждан расселили в маневренный фонд.
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