СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Ростове

28 января 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

СК возбудил уголовное дело о халатности после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают РИА новости. «СК возбудил уголовное дело по статье „Халатность“ после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону», — говорится в telegram-канале СМИ. ЧП произошло 27 января. Ранее обрушилась стена пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Из здания были эвакуированы люди, никто не пострадал. Известно, что дом был признан аварийным еще в 2020 году. Граждан расселили в маневренный фонд.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают РИА новости. «СК возбудил уголовное дело по статье „Халатность“ после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону», — говорится в telegram-канале СМИ. ЧП произошло 27 января. Ранее обрушилась стена пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Из здания были эвакуированы люди, никто не пострадал. Известно, что дом был признан аварийным еще в 2020 году. Граждан расселили в маневренный фонд.