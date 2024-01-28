ВСУ обстреляли Донецк 11 раз

В результате обстрела пострадали два человека
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк (ДНР) 11 раз. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин.
«За период с 9:00 до 21:00 28 января территория Донецка 11 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ», — написал Кулемзин в telegram-канале. Он сообщил, что с украинской стороны было выпущено 9 снарядов калибром 155 мм. Атаки проведены в направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов. В результате обстрела пострадали два человека.
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