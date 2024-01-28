ВСУ обстреляли Донецк 11 раз

28 января 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

В результате обстрела пострадали два человека Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк (ДНР) 11 раз. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин. «За период с 9:00 до 21:00 28 января территория Донецка 11 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ», — написал Кулемзин в telegram-канале. Он сообщил, что с украинской стороны было выпущено 9 снарядов калибром 155 мм. Атаки проведены в направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов. В результате обстрела пострадали два человека.

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк (ДНР) 11 раз. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин. «За период с 9:00 до 21:00 28 января территория Донецка 11 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ», — написал Кулемзин в telegram-канале. Он сообщил, что с украинской стороны было выпущено 9 снарядов калибром 155 мм. Атаки проведены в направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов. В результате обстрела пострадали два человека.