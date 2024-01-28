28 января 2024

ВСУ обстреляли Донецк 11 раз

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В результате обстрела пострадали два человека Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк (ДНР) 11 раз. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин.

«За период с 9:00 до 21:00 28 января территория Донецка 11 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ», — написал Кулемзин в telegram-канале. Он сообщил, что с украинской стороны было выпущено 9 снарядов калибром 155 мм. Атаки проведены в направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов. В результате обстрела пострадали два человека.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк (ДНР) 11 раз. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин. «За период с 9:00 до 21:00 28 января территория Донецка 11 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ», — написал Кулемзин в telegram-канале. Он сообщил, что с украинской стороны было выпущено 9 снарядов калибром 155 мм. Атаки проведены в направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов. В результате обстрела пострадали два человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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