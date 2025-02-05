Алиханов раскрыл дату появления новых пассажирских самолетов Ту-214

Первые самолеты Ту-214 будут поставлены в 2025 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе (то есть в 2025 году — прим. URA.RU)», — сказал Антон Алиханов. Его слова передает ТАСС.
В ноябре прошлого года данный самолет, оснащенный новыми российскими компонентами, совершил свой первый полет, который длился 1 час 10 минут. Алиханов также сообщил, что в настоящее время семь основных типов лайнеров проходят сертификацию на разных стадиях.
Ранее обсуждались устаревшие характеристики Ту-214 и его недостаточная модернизация для современных авиалиний. Ожидается, что самолет, разработанный в конце 1980-х годов, не будут глубоко модернизировать для гражданских авиакомпаний. Кроме того, он потребляет больше топлива и требует наличия бортинженера, профессия которого уже устарела.
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