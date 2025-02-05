Алиханов раскрыл дату появления новых пассажирских самолетов Ту-214

Алиханов: первые Ту-214 появятся в 2025 году
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Новые Ту-214 появятся в текущем году
Новые Ту-214 появятся в текущем году Фото:

Первые самолеты Ту-214 будут поставлены в 2025 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе (то есть в 2025 году — прим. URA.RU)», — сказал Антон Алиханов. Его слова передает ТАСС. 

В ноябре прошлого года данный самолет, оснащенный новыми российскими компонентами, совершил свой первый полет, который длился 1 час 10 минут. Алиханов также сообщил, что в настоящее время семь основных типов лайнеров проходят сертификацию на разных стадиях.

Ранее обсуждались устаревшие характеристики Ту-214 и его недостаточная модернизация для современных авиалиний. Ожидается, что самолет, разработанный в конце 1980-х годов, не будут глубоко модернизировать для гражданских авиакомпаний. Кроме того, он потребляет больше топлива и требует наличия бортинженера, профессия которого уже устарела.

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Первые самолеты Ту-214 будут поставлены в 2025 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. «В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе (то есть в 2025 году — прим. URA.RU)», — сказал Антон Алиханов. Его слова передает ТАСС.  В ноябре прошлого года данный самолет, оснащенный новыми российскими компонентами, совершил свой первый полет, который длился 1 час 10 минут. Алиханов также сообщил, что в настоящее время семь основных типов лайнеров проходят сертификацию на разных стадиях. Ранее обсуждались устаревшие характеристики Ту-214 и его недостаточная модернизация для современных авиалиний. Ожидается, что самолет, разработанный в конце 1980-х годов, не будут глубоко модернизировать для гражданских авиакомпаний. Кроме того, он потребляет больше топлива и требует наличия бортинженера, профессия которого уже устарела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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