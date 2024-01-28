28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Аудиторы придут с проверкой в минсельхоз Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения агрокомплекса в Кашире. Москва, теплица, сельское хозяйство, агрокомплекс
КСП проверит использование средств, направленных на модернизацию агрокомплекса Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) проверяют использование бюджетных средств в региональном минсельхозе. Среди объектов проверки также организации-сельскохозяйственные товаропроизводители, сообщили 29 января URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Приступили к проверке использования бюджетных средств, которые были направлены на развитие, технологическую модернизацию агропромышленного комплекса в 2023 году — 368 млн рублей. Проверка проводится в минсельхозе области и в организациях-сельскохозяйственных товаропроизводителей», — уточнили в пресс-службе.

В рамках планового мероприятия будут проверены соблюдение требований бюджетного законодательства и достижение целевых показателей госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области». Также проверят целевое использование средств, предоставленных в форме субсидий.

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Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) проверяют использование бюджетных средств в региональном минсельхозе. Среди объектов проверки также организации-сельскохозяйственные товаропроизводители, сообщили 29 января URA.RU в пресс-службе ведомства. «Приступили к проверке использования бюджетных средств, которые были направлены на развитие, технологическую модернизацию агропромышленного комплекса в 2023 году — 368 млн рублей. Проверка проводится в минсельхозе области и в организациях-сельскохозяйственных товаропроизводителей», — уточнили в пресс-службе. В рамках планового мероприятия будут проверены соблюдение требований бюджетного законодательства и достижение целевых показателей госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области». Также проверят целевое использование средств, предоставленных в форме субсидий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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