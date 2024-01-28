Аудиторы придут с проверкой в минсельхоз Челябинской области

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) проверяют использование бюджетных средств в региональном минсельхозе. Среди объектов проверки также организации-сельскохозяйственные товаропроизводители, сообщили 29 января URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Приступили к проверке использования бюджетных средств, которые были направлены на развитие, технологическую модернизацию агропромышленного комплекса в 2023 году — 368 млн рублей. Проверка проводится в минсельхозе области и в организациях-сельскохозяйственных товаропроизводителей», — уточнили в пресс-службе.
В рамках планового мероприятия будут проверены соблюдение требований бюджетного законодательства и достижение целевых показателей госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области». Также проверят целевое использование средств, предоставленных в форме субсидий.
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