30 января 2024

Пермяк выставил на продажу кофейню, потому что она не понравилась его жене

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня DUO в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, капучино, кофейня, чашка, кофе, кофейня дуо, duo coffee
Кофейня работает более пяти лет Фото:

В пермском торговом центре «Семь пятниц» выставили на продажу кофейню. Владелец покупал ее для своей жены, но ей не понравилось управлять бизнесом. Об этом сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Прoдаетcя кофейня в TЦ „Cемь пятниц“. Рaботaeт более пяти лет. Причина продажи: брал для жены, но ей не понравилось. У меня основной бизнес в другом месте, сам не успеваю заниматься. Стоимость — 400 тысяч рублей», — написал продавец.

Пермяк добавил, что кофейня стабильно приносит доход. Также он готов помочь первое время с ведением бизнеса, если у покупателя в этом нет опыта.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка продает магазин нижнего белья из-за конфликтов с напарницей. Девушки не смогли вместе управлять бизнесом.

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В пермском торговом центре «Семь пятниц» выставили на продажу кофейню. Владелец покупал ее для своей жены, но ей не понравилось управлять бизнесом. Об этом сказано в объявлении на сайте «Авито». «Прoдаетcя кофейня в TЦ „Cемь пятниц“. Рaботaeт более пяти лет. Причина продажи: брал для жены, но ей не понравилось. У меня основной бизнес в другом месте, сам не успеваю заниматься. Стоимость — 400 тысяч рублей», — написал продавец. Пермяк добавил, что кофейня стабильно приносит доход. Также он готов помочь первое время с ведением бизнеса, если у покупателя в этом нет опыта. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка продает магазин нижнего белья из-за конфликтов с напарницей. Девушки не смогли вместе управлять бизнесом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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