Кофейня работает более пяти лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В пермском торговом центре «Семь пятниц» выставили на продажу кофейню. Владелец покупал ее для своей жены, но ей не понравилось управлять бизнесом. Об этом сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Прoдаетcя кофейня в TЦ „Cемь пятниц“. Рaботaeт более пяти лет. Причина продажи: брал для жены, но ей не понравилось. У меня основной бизнес в другом месте, сам не успеваю заниматься. Стоимость — 400 тысяч рублей», — написал продавец.

Пермяк добавил, что кофейня стабильно приносит доход. Также он готов помочь первое время с ведением бизнеса, если у покупателя в этом нет опыта.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка продает магазин нижнего белья из-за конфликтов с напарницей. Девушки не смогли вместе управлять бизнесом.