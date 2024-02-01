Тысячи уральцев отметились в 2023 году в современном аналоге пионерии

01 февраля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

«Движение первых» создали в 2022 году по поручению президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Уральском федеральном округе за 2023 года 283,6 тысячи человек приняли участие в мероприятиях Российского движения детей и молодежи «Время первых» — его называют современным аналогом пионерского движения. По словам уральского полпреда Владимира Якушева, движение объединяет всех — от школьников до родителей. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства. «За первый год работы „Движение первых“ смогло объединить все поколения: школьников, педагогов, родителей и студентов. В УрФО проводятся десятки событий РДДМ образовательной, познавательной, профориентационной и развлекательной направленности. Важно, что ребята учатся работать в команде, получают поддержку своих предложений и хранят традиции», — подчеркнул Якушев. Чаще всего в мероприятиях «Движения первых» участвовали свердловчане (106,2 тысячи человек), на втором месте Челябинская область (104,8 тысячи), Югра (29 тысяч), Тюменская область (22 тысячи), Курганская область (12,4 тысячи), ЯНАО (9,1 тысяч). «Движение первых» создали в 2022 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Попасть туда могут дети от шести лет.

В Уральском федеральном округе за 2023 года 283,6 тысячи человек приняли участие в мероприятиях Российского движения детей и молодежи «Время первых» — его называют современным аналогом пионерского движения. По словам уральского полпреда Владимира Якушева, движение объединяет всех — от школьников до родителей. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства. «За первый год работы „Движение первых“ смогло объединить все поколения: школьников, педагогов, родителей и студентов. В УрФО проводятся десятки событий РДДМ образовательной, познавательной, профориентационной и развлекательной направленности. Важно, что ребята учатся работать в команде, получают поддержку своих предложений и хранят традиции», — подчеркнул Якушев. Чаще всего в мероприятиях «Движения первых» участвовали свердловчане (106,2 тысячи человек), на втором месте Челябинская область (104,8 тысячи), Югра (29 тысяч), Тюменская область (22 тысячи), Курганская область (12,4 тысячи), ЯНАО (9,1 тысяч). «Движение первых» создали в 2022 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Попасть туда могут дети от шести лет.