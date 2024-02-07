Стали известны подробности прекращения расчетов с РФ со стороны крупнейшего банка Китая

Крупнейший банк Китая Chouzhou прекратил расчеты с Россией

07 февраля 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

Китайский банк Chouzhou ограничил отношения с партнерами из РФ еще в декабре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китайское финучреждение Chouzhou Commercial Bank, прекратившее расчеты с РФ из-за китайского Нового года, сначала уведомило об остановке платежей по списку товаров, запрещенных санкциями ЕС еще в декабре 2023 года. Однако позже банк полностью прекратил расчеты вне зависимости от валюты и продукции. «Предприниматель из Ижевска, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что изначально, в декабре, в Chouzhou его уведомили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями», — передают «Ведомости». Уточняется, что позже в банке сообщили, что полностью останавливают расчеты с Россией вне зависимости от товаров или валюты платежа. При этом официальные источники утверждают, что расчеты приостановлены из-за китайского Нового года. Предприниматель уточнил, что помимо Chouzhou еще одна китайская финорганизация ограничила отношения с партнерами из РФ. Так, один из банков закрыл его валютный счет, при этом сохранив возможность расчета в юанях. Кроме того, учреждение потребовало у него доказательства, что он не связан лицами под санкциями, а продукция не предназначена для российского оборонного комплекса. Ранее стало известно о приостановке расчетов с РФ со стороны Chouzhou Commercial Bank. Он является основным расчетным центром для импортеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китайское финучреждение Chouzhou Commercial Bank, прекратившее расчеты с РФ из-за китайского Нового года, сначала уведомило об остановке платежей по списку товаров, запрещенных санкциями ЕС еще в декабре 2023 года. Однако позже банк полностью прекратил расчеты вне зависимости от валюты и продукции. «Предприниматель из Ижевска, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что изначально, в декабре, в Chouzhou его уведомили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями», — передают «Ведомости». Уточняется, что позже в банке сообщили, что полностью останавливают расчеты с Россией вне зависимости от товаров или валюты платежа. При этом официальные источники утверждают, что расчеты приостановлены из-за китайского Нового года. Предприниматель уточнил, что помимо Chouzhou еще одна китайская финорганизация ограничила отношения с партнерами из РФ. Так, один из банков закрыл его валютный счет, при этом сохранив возможность расчета в юанях. Кроме того, учреждение потребовало у него доказательства, что он не связан лицами под санкциями, а продукция не предназначена для российского оборонного комплекса. Ранее стало известно о приостановке расчетов с РФ со стороны Chouzhou Commercial Bank. Он является основным расчетным центром для импортеров.