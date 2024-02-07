Управляющая компания выплатит 380 тысяч упавшему на крыльце дома свердловчанину

Свердловский областной суд взыскал с управляющей компании «Новый горизонт» 380 тысяч рублей в пользу мужчины, упавшего на скользком крыльце. Об этом сообщили в telegram-канале суда.
«Суд исковые требования удовлетворил частично. С ООО «Управляющая компания «Новый горизонт» в пользу истца взыскал компенсацию морального вреда в размере 380 тысяч рублей», — говорится в сообщении. УК «Новый горизонт» не согласилась с таким решением суда и подала апелляцию, но ее отклонили.
В марте 2023 года житель Первоуральска, выходя из дома, поскользнулся на крыльце. В результате мужчина получил перелом руки и два раза был прооперирован. После этого пострадавший обратился в Первоуральский городской суд с иском к УК, которая обслуживает его дом. Он попросил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
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