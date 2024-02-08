Появилось видео ограбления банка в центре Екатеринбурга

08 февраля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Сейчас полиция ищет мужчину, который напал на банк Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина, который совершил нападение на «Металлинвестбанк» в Екатеринбурге, долгое время стоял у крыльца учреждения и оглядывался. После этого он решил ворваться внутрь. Видео опубликовано в анонимном telegram-канале, который администрирует пресс-служба мэрия. «На кадрах видно, что около 18.45 мужчина в темном подошел к крыльцу кредитного учреждения, постоял две минуты, дождался, пока из заведения вышла пара посетителей. В помещении предполагаемый грабитель пробыл пару минут, но быстро вышел и прошел до угла дома с пакетом в руках, а после этого начал убегать во дворы», — говорится в посте. Похититель с предметом, похожим на пистолет, ворвался в банк вечером 7февраля и, по предварительным данным, вынес около миллиона рублей. Никто из сотрудников «Металлинвестбанка» не пострадал. Силовики возбудили уголовное дело.

Мужчина, который совершил нападение на «Металлинвестбанк» в Екатеринбурге, долгое время стоял у крыльца учреждения и оглядывался. После этого он решил ворваться внутрь. Видео опубликовано в анонимном telegram-канале, который администрирует пресс-служба мэрия. «На кадрах видно, что около 18.45 мужчина в темном подошел к крыльцу кредитного учреждения, постоял две минуты, дождался, пока из заведения вышла пара посетителей. В помещении предполагаемый грабитель пробыл пару минут, но быстро вышел и прошел до угла дома с пакетом в руках, а после этого начал убегать во дворы», — говорится в посте. Похититель с предметом, похожим на пистолет, ворвался в банк вечером 7февраля и, по предварительным данным, вынес около миллиона рублей. Никто из сотрудников «Металлинвестбанка» не пострадал. Силовики возбудили уголовное дело.