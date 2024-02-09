Кинопроект, придуманный Куйвашевым, снимут, как только найдут деньги

09 февраля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Вернуться ли кинодеятели к идее фильма о танкистах, пока неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU Фильм об истории Уральского добровольческого танкового корпуса, который предлагал снять свердловский губернатор Евгений Куйвашев, снимут, как только найдут финансирование. Об этом URA.RU рассказала генеральный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева. «У нас был такой запрос, но, к сожалению, у нас не подтвердилось финансирование этого проекта. Кинопроект снимут, как только найдут деньги», — объяснила Ерофеева-Муравьева. В 2021 году Куйвашев заявил, что договорился с творческой командой киностудии об идее создать фильм о добровольческом танковом корпусе. Тогда губернатор говорил, что подвиг танкистов обязательно должен быть отражен в творчестве Свердловской киностудии. Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) — это единственное за всю Вторую мировую войну танковое соединение, которое было создано на средства, собранные жителями трех областей СССР: Свердловской, Челябинской и Молотовской (в настоящее время — Пермский край). Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги.

Фильм об истории Уральского добровольческого танкового корпуса, который предлагал снять свердловский губернатор Евгений Куйвашев, снимут, как только найдут финансирование. Об этом URA.RU рассказала генеральный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева. «У нас был такой запрос, но, к сожалению, у нас не подтвердилось финансирование этого проекта. Кинопроект снимут, как только найдут деньги», — объяснила Ерофеева-Муравьева. В 2021 году Куйвашев заявил, что договорился с творческой командой киностудии об идее создать фильм о добровольческом танковом корпусе. Тогда губернатор говорил, что подвиг танкистов обязательно должен быть отражен в творчестве Свердловской киностудии. Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) — это единственное за всю Вторую мировую войну танковое соединение, которое было создано на средства, собранные жителями трех областей СССР: Свердловской, Челябинской и Молотовской (в настоящее время — Пермский край). Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги.