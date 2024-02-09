Кинопроект, придуманный Куйвашевым, снимут, как только найдут деньги

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, красный флаг, танкист, отдает честь, репетиция парада, танк
Вернуться ли кинодеятели к идее фильма о танкистах, пока неизвестно Фото:

Фильм об истории Уральского добровольческого танкового корпуса, который предлагал снять свердловский губернатор Евгений Куйвашев, снимут, как только найдут финансирование. Об этом URA.RU рассказала генеральный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева.

«У нас был такой запрос, но, к сожалению, у нас не подтвердилось финансирование этого проекта. Кинопроект снимут, как только найдут деньги», — объяснила Ерофеева-Муравьева.

В 2021 году Куйвашев заявил, что договорился с творческой командой киностудии об идее создать фильм о добровольческом танковом корпусе. Тогда губернатор говорил, что подвиг танкистов обязательно должен быть отражен в творчестве Свердловской киностудии.

Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) — это единственное за всю Вторую мировую войну танковое соединение, которое было создано на средства, собранные жителями трех областей СССР: Свердловской, Челябинской и Молотовской (в настоящее время — Пермский край). Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги.

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Фильм об истории Уральского добровольческого танкового корпуса, который предлагал снять свердловский губернатор Евгений Куйвашев, снимут, как только найдут финансирование. Об этом URA.RU рассказала генеральный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева. «У нас был такой запрос, но, к сожалению, у нас не подтвердилось финансирование этого проекта. Кинопроект снимут, как только найдут деньги», — объяснила Ерофеева-Муравьева. В 2021 году Куйвашев заявил, что договорился с творческой командой киностудии об идее создать фильм о добровольческом танковом корпусе. Тогда губернатор говорил, что подвиг танкистов обязательно должен быть отражен в творчестве Свердловской киностудии. Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) — это единственное за всю Вторую мировую войну танковое соединение, которое было создано на средства, собранные жителями трех областей СССР: Свердловской, Челябинской и Молотовской (в настоящее время — Пермский край). Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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