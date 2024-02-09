В Росавиации объяснили, почему Азербайджан сорвал рейс «Уральских авиалиний»

Рейс «Уральских авиалиний» в Баку не состоялся из-за отсутствия разрешения
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Городской жанр. Пермь, уральские авиалинии, самолет
Лайнер должен был вылететь в Баку из Жуковского Фото:

Рейс из Жуковского в Баку 8 февраля не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Оборотный рейс перевозчика по маршруту не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана. Авиационные власти России находятся в контакте с ними для разрешения ситуации», — написал Кореняко в telegram-канале «Представитель Росавиации».

Кореняко добавил, что «Уральские авиалинии» приостановили рейсы из Жуковского в Баку до 17 февраля. «Межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами действует, ограничения по количеству рейсов на линии Жуковский — Баку — Жуковский отсутствуют», — пояснил он.

Рейс должен был состояться 8 февраля. Несколько десятков пассажиров больше суток ждали вылета лайнера.

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Рейс из Жуковского в Баку 8 февраля не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Оборотный рейс перевозчика по маршруту не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана. Авиационные власти России находятся в контакте с ними для разрешения ситуации», — написал Кореняко в telegram-канале «Представитель Росавиации». Кореняко добавил, что «Уральские авиалинии» приостановили рейсы из Жуковского в Баку до 17 февраля. «Межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами действует, ограничения по количеству рейсов на линии Жуковский — Баку — Жуковский отсутствуют», — пояснил он. Рейс должен был состояться 8 февраля. Несколько десятков пассажиров больше суток ждали вылета лайнера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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