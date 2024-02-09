Беларусская делегация высоко оценила челябинскую биатлонную трассу в Златоусте

Представители команды республики Беларусь высоко оценили лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте Челябинской области, а также условия приема спортсменов и делегатов в рамках проведения Всероссийской Спартакиады 2024 года. Об этом рассказал первый заместитель министра сорта и туризма республики Беларусь Александр Дорохович.
«Команда очень довольна условиями здесь, как их принимают, поэтому все есть для того, чтобы выступать, показывать результат, бороться с сильнейшими. Соответственно, никаких проблем и вопросов нет», — высказал свое мнение Дорохович в ходе брифинга в Златоусте. Кроме того, замминистра отметил сложность трассы из-за длинных подъемов.
Открытие соревнований по биатлону в рамках Всероссийской спартакиады в Златоусте состоится 10 февраля. Специально комментировать ход соревнований приехал спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. В своем telegram-канале он пригласил всех желающих на стадион сделать с ним совместную фотосессию.
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