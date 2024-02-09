09 февраля 2024

Беларусская делегация высоко оценила челябинскую биатлонную трассу в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Беларусская делегация отметила сложность биатлонной трассы в Златоусте Фото:
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Спартакиада РФ в Челябинской области

Представители команды республики Беларусь высоко оценили лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте Челябинской области, а также условия приема спортсменов и делегатов в рамках проведения Всероссийской Спартакиады 2024 года. Об этом рассказал первый заместитель министра сорта и туризма республики Беларусь Александр Дорохович.

«Команда очень довольна условиями здесь, как их принимают, поэтому все есть для того, чтобы выступать, показывать результат, бороться с сильнейшими. Соответственно, никаких проблем и вопросов нет», — высказал свое мнение Дорохович в ходе брифинга в Златоусте. Кроме того, замминистра отметил сложность трассы из-за длинных подъемов.

Открытие соревнований по биатлону в рамках Всероссийской спартакиады в Златоусте состоится 10 февраля. Специально комментировать ход соревнований приехал спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. В своем telegram-канале он пригласил всех желающих на стадион сделать с ним совместную фотосессию.

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Представители команды республики Беларусь высоко оценили лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте Челябинской области, а также условия приема спортсменов и делегатов в рамках проведения Всероссийской Спартакиады 2024 года. Об этом рассказал первый заместитель министра сорта и туризма республики Беларусь Александр Дорохович. «Команда очень довольна условиями здесь, как их принимают, поэтому все есть для того, чтобы выступать, показывать результат, бороться с сильнейшими. Соответственно, никаких проблем и вопросов нет», — высказал свое мнение Дорохович в ходе брифинга в Златоусте. Кроме того, замминистра отметил сложность трассы из-за длинных подъемов. Открытие соревнований по биатлону в рамках Всероссийской спартакиады в Златоусте состоится 10 февраля. Специально комментировать ход соревнований приехал спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. В своем telegram-канале он пригласил всех желающих на стадион сделать с ним совместную фотосессию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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