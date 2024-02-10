Мишустин назвал приоритет России в международной экономике

Мишустин: сотрудничество с дружественными странами — приоритет РФ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин на осмотре выставки "Россия" вместе с главами правительств стран-участниц СНГ. Москва, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин поздравил МИД РФ с праздником Фото:

Расширение торгово-экономического сотрудничества с дружескими странами является приоритетом России в международной политике. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, поздравляя МИД РФ с Днем дипломатического работника.

«Приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив открывает российское председательство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

По его словам, сейчас нужно усилить интеграцию Евразийского экономического союза. Это, подчеркнул Мишустин, реализует инициативу президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства.

Сам Путин также поздравил МИД РФ с праздником. По его словам, перед министерством стоят сложные задачи из-за попыток Запада добиться изоляции России.

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Расширение торгово-экономического сотрудничества с дружескими странами является приоритетом России в международной политике. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, поздравляя МИД РФ с Днем дипломатического работника. «Приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив открывает российское председательство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства. По его словам, сейчас нужно усилить интеграцию Евразийского экономического союза. Это, подчеркнул Мишустин, реализует инициативу президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Сам Путин также поздравил МИД РФ с праздником. По его словам, перед министерством стоят сложные задачи из-за попыток Запада добиться изоляции России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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