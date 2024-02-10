Мишустин назвал приоритет России в международной экономике

Мишустин: сотрудничество с дружественными странами — приоритет РФ

10 февраля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поздравил МИД РФ с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расширение торгово-экономического сотрудничества с дружескими странами является приоритетом России в международной политике. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, поздравляя МИД РФ с Днем дипломатического работника. «Приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив открывает российское председательство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства. По его словам, сейчас нужно усилить интеграцию Евразийского экономического союза. Это, подчеркнул Мишустин, реализует инициативу президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Сам Путин также поздравил МИД РФ с праздником. По его словам, перед министерством стоят сложные задачи из-за попыток Запада добиться изоляции России.

Расширение торгово-экономического сотрудничества с дружескими странами является приоритетом России в международной политике. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, поздравляя МИД РФ с Днем дипломатического работника. «Приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив открывает российское председательство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства. По его словам, сейчас нужно усилить интеграцию Евразийского экономического союза. Это, подчеркнул Мишустин, реализует инициативу президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Сам Путин также поздравил МИД РФ с праздником. По его словам, перед министерством стоят сложные задачи из-за попыток Запада добиться изоляции России.