Первую золотую медаль Спартакиады в Златоусте взял олимпийский призер Латыпов. Фото

10 февраля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Первая золотая медаль Всероссийской спартакиады в биатлоне досталась Латыпову Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Трехкратный бронзовый призер Олимпийский игр-2022 Эдуард Латыпов завоевал первую золотую медаль по биатлону в спринте на Всероссийской спартакиады в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба спортивного турнира. «Первые медали на соревнованиях Спартакиады по биатлону разыграны. Эдуард Латыпов, несмотря на штрафной круг, показал лучшее время», — сообщает официальный telegram-канал спартакиады. Со слов самого Латыпова, после забега он чувствует себя на четверку. «Шел дистанционной скоростью. Очень тяжело было, даже чувство крови во рту… Трасса сложная здесь. Пришлось нормально поработать, поэтому долго лежал на финише», — рассказал спортсмен. Второе место в спринте среди мужчин занял чемпион мира среди юниоров Кирилл Бажин, третье — победитель этапов Кубка мира Даниил Серохвостов. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась накануне в ледовой арене «Трактор». В программе спартакиады пройдут соревнования по биатлону, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание. Спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уровень организации Всероссийской спартакиады в Златоусте сравнил с Олимпиадой в Сочи. Первая золотая медаль в биатлоне разыграна Фото с telegram-канала администрации Златоустовского городского округа Челябинской области

Трехкратный бронзовый призер Олимпийский игр-2022 Эдуард Латыпов завоевал первую золотую медаль по биатлону в спринте на Всероссийской спартакиады в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба спортивного турнира. «Первые медали на соревнованиях Спартакиады по биатлону разыграны. Эдуард Латыпов, несмотря на штрафной круг, показал лучшее время», — сообщает официальный telegram-канал спартакиады. Со слов самого Латыпова, после забега он чувствует себя на четверку. «Шел дистанционной скоростью. Очень тяжело было, даже чувство крови во рту… Трасса сложная здесь. Пришлось нормально поработать, поэтому долго лежал на финише», — рассказал спортсмен. Второе место в спринте среди мужчин занял чемпион мира среди юниоров Кирилл Бажин, третье — победитель этапов Кубка мира Даниил Серохвостов. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась накануне в ледовой арене «Трактор». В программе спартакиады пройдут соревнования по биатлону, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание. Спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уровень организации Всероссийской спартакиады в Златоусте сравнил с Олимпиадой в Сочи.