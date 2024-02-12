«Коммерсант»: Минздрав изменит порядок оказания медпомощи пожилым россиянам

12 февраля 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Для восстановления физической активности пожилых людей будут открыты кабинеты гериатрии Фото: Анна Майорова © URA.RU В Минздраве предложили изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям. Теперь на одного врача-гериатра будет приходиться не 20, а 13 коек. Также будут открыты гериатрические кабинеты с комплектацией в 400 коек. Соответствующая информация размещена в проекте приказа ведомства №38н. «Действующая версия приказа предусматривает в рекомендуемом штатном нормативе гериатрического отделения держать одного врача-гериатра на 20 коек. Теперь ведомство предлагает снизить эту норму до 13 коек. Кроме того, Минздрав требует открыть гериатрический кабинет во всех стационарах мощностью более 400 коек», — передает «Коммерсант» информацию из приказа. Уточняется, что на это количество коек будет работать один специалист и одна медсестра на одного врача. Помощь по гериатрии оказывается пациентам в возрасте от 60 лет. Специалисты призваны восстановить или сохранить способности этих людей к самообслуживанию. Также они работают над восстановлением автономности пожилых людей и их функциональной и физической активности. Ранее в Минздраве ответили на слухи об отказе в высокотехнологической помощи (ВМП) пожилым по профилю «Гериатрия». В пресс-службе ведомства заявили, что это не значит, что для пожилых пациентов услуга недоступна. Все россияне при соответствующих показаниях могут получить высокотехнологическую помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минздраве предложили изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям. Теперь на одного врача-гериатра будет приходиться не 20, а 13 коек. Также будут открыты гериатрические кабинеты с комплектацией в 400 коек. Соответствующая информация размещена в проекте приказа ведомства №38н. «Действующая версия приказа предусматривает в рекомендуемом штатном нормативе гериатрического отделения держать одного врача-гериатра на 20 коек. Теперь ведомство предлагает снизить эту норму до 13 коек. Кроме того, Минздрав требует открыть гериатрический кабинет во всех стационарах мощностью более 400 коек», — передает «Коммерсант» информацию из приказа. Уточняется, что на это количество коек будет работать один специалист и одна медсестра на одного врача. Помощь по гериатрии оказывается пациентам в возрасте от 60 лет. Специалисты призваны восстановить или сохранить способности этих людей к самообслуживанию. Также они работают над восстановлением автономности пожилых людей и их функциональной и физической активности. Ранее в Минздраве ответили на слухи об отказе в высокотехнологической помощи (ВМП) пожилым по профилю «Гериатрия». В пресс-службе ведомства заявили, что это не значит, что для пожилых пациентов услуга недоступна. Все россияне при соответствующих показаниях могут получить высокотехнологическую помощь.