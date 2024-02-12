«Коммерсант»: Минздрав изменит порядок оказания медпомощи пожилым россиянам

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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, пенсионерка, поликлиника, прием у врача, пожилая женщина, здоровье, бабушка, обследование, клиника, больница, пожилые люди
Для восстановления физической активности пожилых людей будут открыты кабинеты гериатрии Фото:

В Минздраве предложили изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям. Теперь на одного врача-гериатра будет приходиться не 20, а 13 коек. Также будут открыты гериатрические кабинеты с комплектацией в 400 коек. Соответствующая информация размещена в проекте приказа ведомства №38н.

«Действующая версия приказа предусматривает в рекомендуемом штатном нормативе гериатрического отделения держать одного врача-гериатра на 20 коек. Теперь ведомство предлагает снизить эту норму до 13 коек. Кроме того, Минздрав требует открыть гериатрический кабинет во всех стационарах мощностью более 400 коек», — передает «Коммерсант» информацию из приказа. Уточняется, что на это количество коек будет работать один специалист и одна медсестра на одного врача.

Помощь по гериатрии оказывается пациентам в возрасте от 60 лет. Специалисты призваны восстановить или сохранить способности этих людей к самообслуживанию. Также они работают над восстановлением автономности пожилых людей и их функциональной и физической активности.

Ранее в Минздраве ответили на слухи об отказе в высокотехнологической помощи (ВМП) пожилым по профилю «Гериатрия». В пресс-службе ведомства заявили, что это не значит, что для пожилых пациентов услуга недоступна. Все россияне при соответствующих показаниях могут получить высокотехнологическую помощь.

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В Минздраве предложили изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям. Теперь на одного врача-гериатра будет приходиться не 20, а 13 коек. Также будут открыты гериатрические кабинеты с комплектацией в 400 коек. Соответствующая информация размещена в проекте приказа ведомства №38н. «Действующая версия приказа предусматривает в рекомендуемом штатном нормативе гериатрического отделения держать одного врача-гериатра на 20 коек. Теперь ведомство предлагает снизить эту норму до 13 коек. Кроме того, Минздрав требует открыть гериатрический кабинет во всех стационарах мощностью более 400 коек», — передает «Коммерсант» информацию из приказа. Уточняется, что на это количество коек будет работать один специалист и одна медсестра на одного врача. Помощь по гериатрии оказывается пациентам в возрасте от 60 лет. Специалисты призваны восстановить или сохранить способности этих людей к самообслуживанию. Также они работают над восстановлением автономности пожилых людей и их функциональной и физической активности. Ранее в Минздраве ответили на слухи об отказе в высокотехнологической помощи (ВМП) пожилым по профилю «Гериатрия». В пресс-службе ведомства заявили, что это не значит, что для пожилых пациентов услуга недоступна. Все россияне при соответствующих показаниях могут получить высокотехнологическую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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