Осужденный за педофилию режиссер из Челябинска уехал на СВО лечить бойцов

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Илья Белостоцкий лечит бойцов на передовой Фото:
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Экс-режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, который родился в Челябинске и был осужден за приставания к ребенку, отправился на передовую работать врачом. Свою вину режиссер не признал.

«В свои 50 я занимался много чем. Но на этой службе моя задача — не забирать жизни людей, а сохранять их. Я — медик, „Док“, говорят бойцы, это приятно, но незаслуженно», — цитирует Белостоцкого «Мск1.ру». Экс-режиссер добавил, что он чувствует себя скорее фельдшером, так как не доучился в мединституте, сменив его на театральный.

Белостоцкий подчеркнул, что не считает себя виновным в растлении несовершеннолетнего, и отметил, что сам парень и его мама также настаивали в суде на его невиновности. Белостоцкий заявил, что дело против него сфабриковано и он намерен добиваться в суде оправдания и снятия всех обвинений.

Ранее URA.RU сообщало, что Белостоцкий подписал контракт с Минобороны. Белостоцкий объяснил свое решение тем, что хочет вернуть своей матери возможность им гордиться, а также отплатить тем, кто его осудил и пытался позорить его имя и семью.

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Экс-режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, который родился в Челябинске и был осужден за приставания к ребенку, отправился на передовую работать врачом. Свою вину режиссер не признал. «В свои 50 я занимался много чем. Но на этой службе моя задача — не забирать жизни людей, а сохранять их. Я — медик, „Док“, говорят бойцы, это приятно, но незаслуженно», — цитирует Белостоцкого «Мск1.ру». Экс-режиссер добавил, что он чувствует себя скорее фельдшером, так как не доучился в мединституте, сменив его на театральный. Белостоцкий подчеркнул, что не считает себя виновным в растлении несовершеннолетнего, и отметил, что сам парень и его мама также настаивали в суде на его невиновности. Белостоцкий заявил, что дело против него сфабриковано и он намерен добиваться в суде оправдания и снятия всех обвинений. Ранее URA.RU сообщало, что Белостоцкий подписал контракт с Минобороны. Белостоцкий объяснил свое решение тем, что хочет вернуть своей матери возможность им гордиться, а также отплатить тем, кто его осудил и пытался позорить его имя и семью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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