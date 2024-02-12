Осужденный за педофилию режиссер из Челябинска уехал на СВО лечить бойцов

Илья Белостоцкий лечит бойцов на передовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экс-режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, который родился в Челябинске и был осужден за приставания к ребенку, отправился на передовую работать врачом. Свою вину режиссер не признал.

«В свои 50 я занимался много чем. Но на этой службе моя задача — не забирать жизни людей, а сохранять их. Я — медик, „Док“, говорят бойцы, это приятно, но незаслуженно», — цитирует Белостоцкого «Мск1.ру». Экс-режиссер добавил, что он чувствует себя скорее фельдшером, так как не доучился в мединституте, сменив его на театральный.

Белостоцкий подчеркнул, что не считает себя виновным в растлении несовершеннолетнего, и отметил, что сам парень и его мама также настаивали в суде на его невиновности. Белостоцкий заявил, что дело против него сфабриковано и он намерен добиваться в суде оправдания и снятия всех обвинений.

Ранее URA.RU сообщало, что Белостоцкий подписал контракт с Минобороны. Белостоцкий объяснил свое решение тем, что хочет вернуть своей матери возможность им гордиться, а также отплатить тем, кто его осудил и пытался позорить его имя и семью.