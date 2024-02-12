Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин поздравил Ивана Дедова с днем рождения Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова с днем рождения. Он отметил, что академик пользуется неоспоримым авторитетом.

«Вы по праву пользуетесь высоким, неоспоримым авторитетом как выдающийся ученый, талантливый организатор и наставник, как создатель и бессменный руководитель уникальной, всемирно известной школы клинической эндокринологии», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Президент отдельно поблагодарил Дедова за научные исследования. Благодаря им удалось достичь впечатляющих успехов в лечении и диагностике серьезных заболеваний. Путин пожелал Дедову всего доброго и реализации намеченных целей.

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова с днем рождения. Он отметил, что академик пользуется неоспоримым авторитетом. «Вы по праву пользуетесь высоким, неоспоримым авторитетом как выдающийся ученый, талантливый организатор и наставник, как создатель и бессменный руководитель уникальной, всемирно известной школы клинической эндокринологии», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Президент отдельно поблагодарил Дедова за научные исследования. Благодаря им удалось достичь впечатляющих успехов в лечении и диагностике серьезных заболеваний. Путин пожелал Дедову всего доброго и реализации намеченных целей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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