Путин отметил неоспоримый авторитет академика РАН Дедова

Президент России Владимир Путин поздравил президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова с днем рождения. Он отметил, что академик пользуется неоспоримым авторитетом.
«Вы по праву пользуетесь высоким, неоспоримым авторитетом как выдающийся ученый, талантливый организатор и наставник, как создатель и бессменный руководитель уникальной, всемирно известной школы клинической эндокринологии», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит
Президент отдельно поблагодарил Дедова за научные исследования. Благодаря им удалось достичь впечатляющих успехов в лечении и диагностике серьезных заболеваний. Путин пожелал Дедову всего доброго и реализации намеченных целей.
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