Россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией

14 февраля 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Листовки с предупреждением раздавали россиянам при выезде из Эстонии через Нарву Фото: Вадим Штейн © URA.RU Эстонские пограничники стали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут в скором времени закрыть. Такая листовка оказалась в распоряжении телеканала RTVI. «В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз. Если эта деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка», — говорится в сообщении телеканала RTVI. По данным телеканала, листовки россиянам раздавали при выезде из Эстонии через Нарву. Точна такая же информация сейчас размещена на сайте департамента полиции Эстонии. Там предупредили, что в случае закрытия этого пограничного пункта маршрут въезда в страну может удлиниться на несколько сотен километров. Глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявил, что Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Отмечается, что все это будет проходить постепенно. Закрытие границ было связано с тем, что в стану стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России.

Эстонские пограничники стали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут в скором времени закрыть. Такая листовка оказалась в распоряжении телеканала RTVI. «В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз. Если эта деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка», — говорится в сообщении телеканала RTVI. По данным телеканала, листовки россиянам раздавали при выезде из Эстонии через Нарву. Точна такая же информация сейчас размещена на сайте департамента полиции Эстонии. Там предупредили, что в случае закрытия этого пограничного пункта маршрут въезда в страну может удлиниться на несколько сотен километров. Глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявил, что Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Отмечается, что все это будет проходить постепенно. Закрытие границ было связано с тем, что в стану стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России.