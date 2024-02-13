13 февраля 2024

Россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные службы в аэропорту Ханты-Мансийска. Ханты-Мансийск, пункт пропуска
Листовки с предупреждением раздавали россиянам при выезде из Эстонии через Нарву Фото:

Эстонские пограничники стали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут в скором времени закрыть. Такая листовка оказалась в распоряжении телеканала RTVI.

«В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз. Если эта деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка», — говорится в сообщении телеканала RTVI.

По данным телеканала, листовки россиянам раздавали при выезде из Эстонии через Нарву. Точна такая же информация сейчас размещена на сайте департамента полиции Эстонии. Там предупредили, что в случае закрытия этого пограничного пункта маршрут въезда в страну может удлиниться на несколько сотен километров.

Глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявил, что Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Отмечается, что все это будет проходить постепенно. Закрытие границ было связано с тем, что в стану стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России.

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Эстонские пограничники стали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут в скором времени закрыть. Такая листовка оказалась в распоряжении телеканала RTVI. «В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз. Если эта деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка», — говорится в сообщении телеканала RTVI. По данным телеканала, листовки россиянам раздавали при выезде из Эстонии через Нарву. Точна такая же информация сейчас размещена на сайте департамента полиции Эстонии. Там предупредили, что в случае закрытия этого пограничного пункта маршрут въезда в страну может удлиниться на несколько сотен километров. Глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявил, что Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Отмечается, что все это будет проходить постепенно. Закрытие границ было связано с тем, что в стану стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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