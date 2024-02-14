Бракосочетание провел пермский робот Арди Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Пермская журналистка Александра Гармышева в День святого Валентина сыграла киберсвадьбу. Церемонию бракосочетания провел в торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» робот Арди, переехавший туда в конце декабря 2023 года. Как рассказала URA.RU Александра, ей и ее избраннику идея пожениться столь необычным способом показалась максимально современной и романтичной.

«В назначенное время 14 февраля мы с моим молодым человеком Сашей пришли в „iMall Эспланада“, где нас уже ждал администратор и сам человекоподобный робот. Он провел киберрегистрацию. Мой фиджитал-супруг поклялся, что будет всегда смотреть со мной мелодрамы. А я дала клятву, что всегда буду отпускать его отдыхать с друзьями», — рассказала корреспонденту агентства Александра.

Она добавила, что во время церемонии новоиспеченные молодожены обменялись специальными свадебными кольцами. Они выполнены в виде гаечных ключей. Робот Арди также выдал киберсупругам брачное свидетельство. Юридической силы оно не имеет, а вручается влюбленным в качестве сувенира. В нем сообщается, что «союз двух интеллектуальных сущностей будет вечно сохранен в цифровом облаке киберпамяти».

Александра Гармышева работала корреспондентом пермского телеканала «Урал-Информ ТВ», была сотрудницей пресс-службы «Мотовилихинских заводов», а в 2022 году трудилась журналистом агентства URA.RU. Сейчас она занимает должность выпускающего редактора интернет-портала «В курсе.ру», входящего в медиахолдинг «Магма».

Во время церемонии фиджитал-супруги обменялись кольцами, сделанными в виде гаечных ключей Фото: личный архив Александры Гармышевой