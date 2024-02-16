16 февраля 2024

Появилась новая деталь о погибшей екатеринбурженке, найденной с пакетом на голове

Мать екатеринбурженки, найденной с пакетом на голове, назвала ее скрытной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Тюмень, многоэтажка, многоэтажный дом, строительство, ипотека, жилой комплекс, новый дом, новостройки, жилой квартал, стройка, ново комарово, ново-комарово
Тело девушки нашли вечером 15 февраля под окнами многоэтажки (архивное фото) Фото:

Мама массажистки Вероники Белоусовой, тело которой нашли на улице с пакетом на голове в Академическом районе Екатеринбурга, сказала, что дочь была скрытной и не оставила никакого сообщения перед смертью. Женщина подчеркнула, что во время последнего разговора у дочери было все в порядке.

«[Вероника] c папой вечером разговаривала, и все было нормально. Но она вообще такой скрытный человек… На сегодняшний день нет ну вот ничего абсолютно, за что можно было бы зацепиться. Ни сообщения, никакой записки не было», — рассказала мама погибшей порталу E1.RU. Она уточнила, что во время последнего разговора девушка говорила о бытовых планах и шутила.

Тело девушки было найдено на улице Рябинина, 18/3 вечером 15 февраля. На голове погибшей был пакет. Она работала массажисткой и имела инвалидность по зрению. Криминалисты изучают обстоятельства гибели девушки. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что накрыть труп пакетом могли очевидцы происшествия. В СУ СК России по Свердловской области пока не комментируют инцидент.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мама массажистки Вероники Белоусовой, тело которой нашли на улице с пакетом на голове в Академическом районе Екатеринбурга, сказала, что дочь была скрытной и не оставила никакого сообщения перед смертью. Женщина подчеркнула, что во время последнего разговора у дочери было все в порядке. «[Вероника] c папой вечером разговаривала, и все было нормально. Но она вообще такой скрытный человек… На сегодняшний день нет ну вот ничего абсолютно, за что можно было бы зацепиться. Ни сообщения, никакой записки не было», — рассказала мама погибшей порталу E1.RU. Она уточнила, что во время последнего разговора девушка говорила о бытовых планах и шутила. Тело девушки было найдено на улице Рябинина, 18/3 вечером 15 февраля. На голове погибшей был пакет. Она работала массажисткой и имела инвалидность по зрению. Криминалисты изучают обстоятельства гибели девушки. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что накрыть труп пакетом могли очевидцы происшествия. В СУ СК России по Свердловской области пока не комментируют инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...