Появилась новая деталь о погибшей екатеринбурженке, найденной с пакетом на голове

Мать екатеринбурженки, найденной с пакетом на голове, назвала ее скрытной

17 февраля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Тело девушки нашли вечером 15 февраля под окнами многоэтажки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мама массажистки Вероники Белоусовой, тело которой нашли на улице с пакетом на голове в Академическом районе Екатеринбурга, сказала, что дочь была скрытной и не оставила никакого сообщения перед смертью. Женщина подчеркнула, что во время последнего разговора у дочери было все в порядке. «[Вероника] c папой вечером разговаривала, и все было нормально. Но она вообще такой скрытный человек… На сегодняшний день нет ну вот ничего абсолютно, за что можно было бы зацепиться. Ни сообщения, никакой записки не было», — рассказала мама погибшей порталу E1.RU. Она уточнила, что во время последнего разговора девушка говорила о бытовых планах и шутила. Тело девушки было найдено на улице Рябинина, 18/3 вечером 15 февраля. На голове погибшей был пакет. Она работала массажисткой и имела инвалидность по зрению. Криминалисты изучают обстоятельства гибели девушки. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что накрыть труп пакетом могли очевидцы происшествия. В СУ СК России по Свердловской области пока не комментируют инцидент.

Мама массажистки Вероники Белоусовой, тело которой нашли на улице с пакетом на голове в Академическом районе Екатеринбурга, сказала, что дочь была скрытной и не оставила никакого сообщения перед смертью. Женщина подчеркнула, что во время последнего разговора у дочери было все в порядке. «[Вероника] c папой вечером разговаривала, и все было нормально. Но она вообще такой скрытный человек… На сегодняшний день нет ну вот ничего абсолютно, за что можно было бы зацепиться. Ни сообщения, никакой записки не было», — рассказала мама погибшей порталу E1.RU. Она уточнила, что во время последнего разговора девушка говорила о бытовых планах и шутила. Тело девушки было найдено на улице Рябинина, 18/3 вечером 15 февраля. На голове погибшей был пакет. Она работала массажисткой и имела инвалидность по зрению. Криминалисты изучают обстоятельства гибели девушки. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что накрыть труп пакетом могли очевидцы происшествия. В СУ СК России по Свердловской области пока не комментируют инцидент.