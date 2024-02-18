Главный пермский судебный пристав поможет жителям решить вопросы с алиментами

Глава ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов пригласил жителей на личный прием

19 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Абдул Алаудинов проведет личный прием жителей в четверг, 22 февраля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Глава ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов проведет личный прием граждан. На сайте ведомства сообщается, что главный судебный пристав региона обсудит с жителями вопросы, касающиеся алиментов. «Проблемы с алиментами? Главный судебный пристав Прикамья готов помочь. Прием проводит руководитель ГУФССП по Пермскому краю полковник внутренней службы Абдул Алаудинов. Записаться на прием можно по телефону: 8 (342) 221-51-36», — информирует пресс-служба управления. В ведомстве URA.RU пояснили, что личный прием граждан Алаудиновым пройдет в четверг, 22 февраля. URA.RU рассказывало, что главный пристав региона встречается с жителями каждый четверг. В ГУФССП по Прикамью отмечают, что личный прием — «не единственный способ общения с работниками принудительного исполнения». Связаться с приставами можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», а узнать о наличии задолженности — на официальном сайте ведомства: r59.fssp.gov.ru.

Глава ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов проведет личный прием граждан. На сайте ведомства сообщается, что главный судебный пристав региона обсудит с жителями вопросы, касающиеся алиментов. «Проблемы с алиментами? Главный судебный пристав Прикамья готов помочь. Прием проводит руководитель ГУФССП по Пермскому краю полковник внутренней службы Абдул Алаудинов. Записаться на прием можно по телефону: 8 (342) 221-51-36», — информирует пресс-служба управления. В ведомстве URA.RU пояснили, что личный прием граждан Алаудиновым пройдет в четверг, 22 февраля. URA.RU рассказывало, что главный пристав региона встречается с жителями каждый четверг. В ГУФССП по Прикамью отмечают, что личный прием — «не единственный способ общения с работниками принудительного исполнения». Связаться с приставами можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», а узнать о наличии задолженности — на официальном сайте ведомства: r59.fssp.gov.ru.