18 февраля 2024
17 февраля 2024

Главный пермский судебный пристав поможет жителям решить вопросы с алиментами

Глава ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов пригласил жителей на личный прием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь 2024, алаудинов абдул
Абдул Алаудинов проведет личный прием жителей в четверг, 22 февраля Фото:

Глава ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов проведет личный прием граждан. На сайте ведомства сообщается, что главный судебный пристав региона обсудит с жителями вопросы, касающиеся алиментов.

«Проблемы с алиментами? Главный судебный пристав Прикамья готов помочь. Прием проводит руководитель ГУФССП по Пермскому краю полковник внутренней службы Абдул Алаудинов. Записаться на прием можно по телефону: 8 (342) 221-51-36», — информирует пресс-служба управления. В ведомстве URA.RU пояснили, что личный прием граждан Алаудиновым пройдет в четверг, 22 февраля.

URA.RU рассказывало, что главный пристав региона встречается с жителями каждый четверг. В ГУФССП по Прикамью отмечают, что личный прием — «не единственный способ общения с работниками принудительного исполнения». Связаться с приставами можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», а узнать о наличии задолженности — на официальном сайте ведомства: r59.fssp.gov.ru.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов проведет личный прием граждан. На сайте ведомства сообщается, что главный судебный пристав региона обсудит с жителями вопросы, касающиеся алиментов. «Проблемы с алиментами? Главный судебный пристав Прикамья готов помочь. Прием проводит руководитель ГУФССП по Пермскому краю полковник внутренней службы Абдул Алаудинов. Записаться на прием можно по телефону: 8 (342) 221-51-36», — информирует пресс-служба управления. В ведомстве URA.RU пояснили, что личный прием граждан Алаудиновым пройдет в четверг, 22 февраля. URA.RU рассказывало, что главный пристав региона встречается с жителями каждый четверг. В ГУФССП по Прикамью отмечают, что личный прием — «не единственный способ общения с работниками принудительного исполнения». Связаться с приставами можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», а узнать о наличии задолженности — на официальном сайте ведомства: r59.fssp.gov.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...