Главный пермский судебный пристав поможет жителям решить вопросы с алиментами

Глава ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов проведет личный прием граждан. На сайте ведомства сообщается, что главный судебный пристав региона обсудит с жителями вопросы, касающиеся алиментов.
«Проблемы с алиментами? Главный судебный пристав Прикамья готов помочь. Прием проводит руководитель ГУФССП по Пермскому краю полковник внутренней службы Абдул Алаудинов. Записаться на прием можно по телефону: 8 (342) 221-51-36», — информирует пресс-служба управления. В ведомстве URA.RU пояснили, что личный прием граждан Алаудиновым пройдет в четверг, 22 февраля.
URA.RU рассказывало, что главный пристав региона встречается с жителями каждый четверг. В ГУФССП по Прикамью отмечают, что личный прием — «не единственный способ общения с работниками принудительного исполнения». Связаться с приставами можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», а узнать о наличии задолженности — на официальном сайте ведомства: r59.fssp.gov.ru.
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