Матери убитого свердловского медбрата передали награду от Путина. Фото

21 февраля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Фельдшера скорой помощи Степана Шабурова убили весной 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Матери медбрата из Березовского Степана Шабурова, убитого пьяным пациентом, передали медаль Луки Крымского, которой свердловчанина посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из резиденции губернатора, где проходила церемония награждения выдающихся уральцев. «За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга медалью Луки Крымского награжден посмертно медицинский брат отделения скорой медицинской помощи Березовской горбольницы Степан Шабуров», — говорится в указе. Награду передали маме погибшего. Трагедия произошла 25 апреля 2023 года. В тот вечер Степан Шабуров вместе с бригадой медиков приехал по вызову в квартиру к Геннадию Казакову. Мужчина, вооружившись ножом, открыл дверь и ударил медбрата в грудь. Спасти его не удалось. Казакова же приговорили к 17 годам лишения свободы. Все, что известно об истории, в сбойке URA.RU. Губернатор вручил медаль матери погибшего — Нине Анатольевне Фото: Илья Московец © URA.RU

Матери медбрата из Березовского Степана Шабурова, убитого пьяным пациентом, передали медаль Луки Крымского, которой свердловчанина посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из резиденции губернатора, где проходила церемония награждения выдающихся уральцев. «За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга медалью Луки Крымского награжден посмертно медицинский брат отделения скорой медицинской помощи Березовской горбольницы Степан Шабуров», — говорится в указе. Награду передали маме погибшего. Трагедия произошла 25 апреля 2023 года. В тот вечер Степан Шабуров вместе с бригадой медиков приехал по вызову в квартиру к Геннадию Казакову. Мужчина, вооружившись ножом, открыл дверь и ударил медбрата в грудь. Спасти его не удалось. Казакова же приговорили к 17 годам лишения свободы. Все, что известно об истории, в сбойке URA.RU.