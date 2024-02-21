Матери убитого свердловского медбрата передали награду от Путина. Фото

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Виды Екатеринбурга, фонд святой екатерины, машина скорой помощи, скорая помощь
Фельдшера скорой помощи Степана Шабурова убили весной 2023 года Фото:

Матери медбрата из Березовского Степана Шабурова, убитого пьяным пациентом, передали медаль Луки Крымского, которой свердловчанина посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из резиденции губернатора, где проходила церемония награждения выдающихся уральцев.

«За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга медалью Луки Крымского награжден посмертно медицинский брат отделения скорой медицинской помощи Березовской горбольницы Степан Шабуров», — говорится в указе. Награду передали маме погибшего.

Трагедия произошла 25 апреля 2023 года. В тот вечер Степан Шабуров вместе с бригадой медиков приехал по вызову в квартиру к Геннадию Казакову. Мужчина, вооружившись ножом, открыл дверь и ударил медбрата в грудь. Спасти его не удалось. Казакова же приговорили к 17 годам лишения свободы. Все, что известно об истории, в сбойке URA.RU.

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Матери медбрата из Березовского Степана Шабурова, убитого пьяным пациентом, передали медаль Луки Крымского, которой свердловчанина посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из резиденции губернатора, где проходила церемония награждения выдающихся уральцев. «За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга медалью Луки Крымского награжден посмертно медицинский брат отделения скорой медицинской помощи Березовской горбольницы Степан Шабуров», — говорится в указе. Награду передали маме погибшего. Трагедия произошла 25 апреля 2023 года. В тот вечер Степан Шабуров вместе с бригадой медиков приехал по вызову в квартиру к Геннадию Казакову. Мужчина, вооружившись ножом, открыл дверь и ударил медбрата в грудь. Спасти его не удалось. Казакова же приговорили к 17 годам лишения свободы. Все, что известно об истории, в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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