Bloomberg: западные эксперты признали законной конфискацию активов РФ

Конфискация российских активов является законной, в соответствии с международным правом, передает Bloomberg Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфискация замороженных активов России проходит в соответствии с международным правом. С таким тезисом выступили несколько представителей юридической сферы из разных европейских стран.

«Мы пришли к выводу, что согласно международному праву <…> было бы законно принять дополнительные контрмеры против России <…> в форме передачи российских государственных активов. Решение будет принято в качестве компенсации за ущерб в результате действий России», — написали эксперты из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США. Они подписали соответствующее письмо, которое было разослано странам «Большой семерки». Соответствующее письмо имеется в распоряжении Bloomberg. В качестве причины ареста российских финансов называют «противоправные действия» со стороны РФ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала легализацию в ближайшее время доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. В свою очередь Киев намерен продать 691 российских активов.