Фигурант дела об убийстве свердловского боксера попытался выйти из СИЗО

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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , арестант, руки, наручники
Суд отказался менять Мальцеву меру пресечения Фото:

Защита Сергея Мальцева, который является фигурантом уголовного дела от убийстве уральского боксера Александра Максимова, подала жалобу на его арест. Однако Красногорский райсуд Каменска-Уральского отказал в этом, сообщил URA.RU адвокат потерпевшего Роман Балдин.

«После того как присяжные вынесли вердикт, защитник Мальцева заявил ходатайство об изменении меры пресечения. Мы и гособвинители были против этого. Суд встал на нашу сторону», — пояснил Балдин. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде.

Присяжные признали виновным в убийстве спортсмена только Олега Бабушкина. Мальцев был признан виновным лишь в умышленном причинении вреда средней тяжести. Следующее заседание, на котором, вероятно, судья вынесет приговор мужчинам, состоится уже в марте.

Убийство в ночном клубе Joy (Каменск-Уральский) произошло 12 августа 2023 года. По версии следствия, Мальцев и Бабушкин, поругавшись с Максимовым, избили его, а второй подсудимый выстрелил в него из пистолета. Боксеру пытался помочь его товарищ — Владимир Нечаев, но его ранили. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Защита Сергея Мальцева, который является фигурантом уголовного дела от убийстве уральского боксера Александра Максимова, подала жалобу на его арест. Однако Красногорский райсуд Каменска-Уральского отказал в этом, сообщил URA.RU адвокат потерпевшего Роман Балдин. «После того как присяжные вынесли вердикт, защитник Мальцева заявил ходатайство об изменении меры пресечения. Мы и гособвинители были против этого. Суд встал на нашу сторону», — пояснил Балдин. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде. Присяжные признали виновным в убийстве спортсмена только Олега Бабушкина. Мальцев был признан виновным лишь в умышленном причинении вреда средней тяжести. Следующее заседание, на котором, вероятно, судья вынесет приговор мужчинам, состоится уже в марте. Убийство в ночном клубе Joy (Каменск-Уральский) произошло 12 августа 2023 года. По версии следствия, Мальцев и Бабушкин, поругавшись с Максимовым, избили его, а второй подсудимый выстрелил в него из пистолета. Боксеру пытался помочь его товарищ — Владимир Нечаев, но его ранили. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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