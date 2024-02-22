Фигурант дела об убийстве свердловского боксера попытался выйти из СИЗО

22 февраля 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Суд отказался менять Мальцеву меру пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Защита Сергея Мальцева, который является фигурантом уголовного дела от убийстве уральского боксера Александра Максимова, подала жалобу на его арест. Однако Красногорский райсуд Каменска-Уральского отказал в этом, сообщил URA.RU адвокат потерпевшего Роман Балдин. «После того как присяжные вынесли вердикт, защитник Мальцева заявил ходатайство об изменении меры пресечения. Мы и гособвинители были против этого. Суд встал на нашу сторону», — пояснил Балдин. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде. Присяжные признали виновным в убийстве спортсмена только Олега Бабушкина. Мальцев был признан виновным лишь в умышленном причинении вреда средней тяжести. Следующее заседание, на котором, вероятно, судья вынесет приговор мужчинам, состоится уже в марте. Убийство в ночном клубе Joy (Каменск-Уральский) произошло 12 августа 2023 года. По версии следствия, Мальцев и Бабушкин, поругавшись с Максимовым, избили его, а второй подсудимый выстрелил в него из пистолета. Боксеру пытался помочь его товарищ — Владимир Нечаев, но его ранили. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Защита Сергея Мальцева, который является фигурантом уголовного дела от убийстве уральского боксера Александра Максимова, подала жалобу на его арест. Однако Красногорский райсуд Каменска-Уральского отказал в этом, сообщил URA.RU адвокат потерпевшего Роман Балдин. «После того как присяжные вынесли вердикт, защитник Мальцева заявил ходатайство об изменении меры пресечения. Мы и гособвинители были против этого. Суд встал на нашу сторону», — пояснил Балдин. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде. Присяжные признали виновным в убийстве спортсмена только Олега Бабушкина. Мальцев был признан виновным лишь в умышленном причинении вреда средней тяжести. Следующее заседание, на котором, вероятно, судья вынесет приговор мужчинам, состоится уже в марте. Убийство в ночном клубе Joy (Каменск-Уральский) произошло 12 августа 2023 года. По версии следствия, Мальцев и Бабушкин, поругавшись с Максимовым, избили его, а второй подсудимый выстрелил в него из пистолета. Боксеру пытался помочь его товарищ — Владимир Нечаев, но его ранили. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.