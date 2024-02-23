Влажная салфетка может привести к проблемам районного масштаба
Власти Челябинска просят жителей не смывать в унитаз влажные салфетки. Это может привести к проблеме районного масштаба, отмечают в пресс-службе городской администрации.
«Администрация города Челябинска просит жителей не смывать в унитаз влажные салфетки… Брошенная вами в унитаз влажная салфетка может привести к проблемам районного масштаба», — говорится в telegram-канале мэрии.
Салфетки не разрушаются в воде и забивают трубы, что создает засор. Тогда содержимое канализации выходит наружу. Ломаются дорогие насосы, говорится в видео, опубликованном в telegram-канале челябинской мэрии.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.