23 февраля 2024

Челябинская администрация выступила со спецобращением к горожанам. Видео

Челябинская администрация просит жителей не смывать в унитаз влажные салфетки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туалет, туалет, унитаз, туалетная бумага, санузел
Влажная салфетка может привести к проблемам районного масштаба Фото:

Власти Челябинска просят жителей не смывать в унитаз влажные салфетки. Это может привести к проблеме районного масштаба, отмечают в пресс-службе городской администрации.

«Администрация города Челябинска просит жителей не смывать в унитаз влажные салфетки… Брошенная вами в унитаз влажная салфетка может привести к проблемам районного масштаба», — говорится в telegram-канале мэрии.

Салфетки не разрушаются в воде и забивают трубы, что создает засор. Тогда содержимое канализации выходит наружу. Ломаются дорогие насосы, говорится в видео, опубликованном в telegram-канале челябинской мэрии.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Челябинска просят жителей не смывать в унитаз влажные салфетки. Это может привести к проблеме районного масштаба, отмечают в пресс-службе городской администрации. «Администрация города Челябинска просит жителей не смывать в унитаз влажные салфетки… Брошенная вами в унитаз влажная салфетка может привести к проблемам районного масштаба», — говорится в telegram-канале мэрии. Салфетки не разрушаются в воде и забивают трубы, что создает засор. Тогда содержимое канализации выходит наружу. Ломаются дорогие насосы, говорится в видео, опубликованном в telegram-канале челябинской мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...