Токаев неожиданно похвалил Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Во время беседы казахстанский глава похвалил Путина за содержательное послание Федеральному собранию.
«Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер Послания Президента России Федеральному собранию», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Уточняется, что во время разговора глав государств подтвердился совместный настрой на укрепление партнерства Москвы и Астаны.
Послание Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. На мероприятии президент сделал множество важных заявлений и анонсировал ряд социальных программ.
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