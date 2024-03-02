Токаев неожиданно похвалил Путина

Токаев отметил содержательный характер обращения Путина к Федеральному собранию
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев (на фото) отметил содержательность обращения Владимира Путина Федеральному собранию Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Во время беседы казахстанский глава похвалил Путина за содержательное послание Федеральному собранию.

«Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер Послания Президента России Федеральному собранию», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Уточняется, что во время разговора глав государств подтвердился совместный настрой на укрепление партнерства Москвы и Астаны.

Послание Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. На мероприятии президент сделал множество важных заявлений и анонсировал ряд социальных программ.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Во время беседы казахстанский глава похвалил Путина за содержательное послание Федеральному собранию. «Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер Послания Президента России Федеральному собранию», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Уточняется, что во время разговора глав государств подтвердился совместный настрой на укрепление партнерства Москвы и Астаны. Послание Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. На мероприятии президент сделал множество важных заявлений и анонсировал ряд социальных программ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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